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Самые распространенные мифы о странах, которые нужно срочно опровергнуть
Мы привыкли формировать наше мнение о странах, основанное на фильмах, новостях и рассказах друзей. Но мы обычно даже не обращаем внимания на то, что фильмы фантастические, новости предвзяты, а недельной поездки ваших друзей недостаточно, чтобы составить объективное мнение об иностранном государстве. Вот почему многие вещи, которые, как мы думаем, мы знаем о других странах, являются либо ложными, либо преувеличенными. Мы готовы разрушить некоторые популярные мифы о других странах.
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