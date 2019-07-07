Самые распространенные мифы о странах, которые нужно срочно опровергнуть

Мы привыкли формировать наше мнение о странах, основанное на фильмах, новостях и рассказах друзей. Но мы обычно даже не обращаем внимания на то, что фильмы фантастические, новости предвзяты, а недельной поездки ваших друзей недостаточно, чтобы составить объективное мнение об иностранном государстве. Вот почему многие вещи, которые, как мы думаем, мы знаем о других странах, являются либо ложными, либо преувеличенными. Мы готовы разрушить некоторые популярные мифы о других странах.