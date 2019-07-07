"Страна длинного белого облака": удивительные снимки природы Новой Зеландии (Фото)

От уникальных красот Новой Зеландии или, как ее именуют местные жители, «Страны длинного белого облака», просто захватывает дух. Бесчисленные гейзеры, фьорды, горы и озера, леса и гроты, ледники и пляжи — природа страны остается нетронутой даже рядом с большими городами. И ведь не просто так Новую Зеландию считают самым тихим и умиротворяющим место на земле. За прошедшие годы благодаря таким фильмам, как трилогия «Властелин колец», ремейк «Кинг-Конга» и «Последний самурай», весь мир узнал о чистой красоте Новой Зеландии, словно вышедшей из древних легенд и сказаний.