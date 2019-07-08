Единение с природой: уникальные места мира (Фото) Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники — во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Посмотрите десять уникальных мест, где вы почувствуете грандиозность природы и вам покажется, что время остановилось.