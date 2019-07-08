Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Единение с природой: уникальные места мира (Фото)
1 / 22

Единение с природой: уникальные места мира (Фото)

Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники — во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Посмотрите десять уникальных мест, где вы почувствуете грандиозность природы и вам покажется, что время остановилось.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Италия, США, Великобритания, Польша, Чехия, Намибия, Боливия, Исландия, Южная Моравия, Пустыня Намиб, Пик Дистрикт, Национальный парк Арки, Остров Скай, Доломиты, Ватнайёкюдль, Бещады, Ландманналойгар, Солончак Уюни.
04:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь