Азия с высоты птичьего полета: воздушные пейзажи, сделанные фотографом из Токио (Фото) Сегодня мы хотели бы познакомить вас с воздушными пейзажами, сделанными тайваньским фотографом и оператором дрона Косуке Куратой (Kosuke Kurata), в настоящее время проживающим в Токио, Япония. Косуке фокусируется главным образом на воздушной и городской фотосъёмке, делая захватывающие дрон-фотографии, изображающие Бангкок, Гонконг, Куала-Лумпур, Токио, Ханой и Сингапур с высоты птичьего полёта. Своими работами Косуке Курата делится в собственном аккаунте в Instagram, на который подписано уже 13 тысяч человек.