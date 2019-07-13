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Приключение в горах Норвегии: рассказ заядлого путешествинника (Фото)
Фото и рассказ о живописных фьордах Норвегии заядлого путешественника: "Без путешествий нет меня - это я уяснил давным-давно, когда в одиночестве куролесил по извилистым дорогам Пуэрто-Рико, уходивших в никуда. Боясь упустить жизнь, я ставил перед собой новые задачи и с удовольствием их выполнял. Умирал от страха, взбираясь на пирамиду Хеопса и опасаясь за последствия, не находил слова, увидев за очередным витком альпийской дороги в Швейцарии очередной красивый вид, засыпал на диком пляже Теркс и Кайкоса, любуясь на звезды, замирал в исступлении, исследуя забытые особняки и замки в европе. Много чего произошло в очень короткие сроки, чему я рад".
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