По дороге в сказку: магические тропы нашей планеты (Фото) Дороги и тропы в искусстве всегда были символом приключений, спокойствия или даже одиночества и умиротворения. Фотографы, в свою очередь, тоже не обходят такие живописные объекты стороной. В этом выпуске вы найдете волшебные аллеи, по которым так и хочется пройтись, пробежаться или неспешно прогуляться в одиночестве, а может быть, и вдвоем. Кажется, что если пройти еще немного по любой из них, то обязательно попадешь прямо в сказку.