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Воскресенье, 14.07.2019
По дороге в сказку: магические тропы нашей планеты (Фото)
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По дороге в сказку: магические тропы нашей планеты (Фото)

Дороги и тропы в искусстве всегда были символом приключений, спокойствия или даже одиночества и умиротворения. Фотографы, в свою очередь, тоже не обходят такие живописные объекты стороной. В этом выпуске вы найдете волшебные аллеи, по которым так и хочется пройтись, пробежаться или неспешно прогуляться в одиночестве, а может быть, и вдвоем. Кажется, что если пройти еще немного по любой из них, то обязательно попадешь прямо в сказку.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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