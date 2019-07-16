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Вторник, 16.07.2019
"Голубая жемчужина": городок в Марокко с домами сине-голубого цвета (Фото)
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"Голубая жемчужина": городок в Марокко с домами сине-голубого цвета (Фото)

Дуэт трэвел-фотографов, состоящий из Тани Де Паскалис (Tania De Pascalis) и Тьяго Маркеса (Tiago Marques), известный как "Тьяго и Таня" (Tiago & Tania), провел шесть дней в Шефшауэне (Chefchaouen), 550-летнем сине-голубом городке, расположенном в горах Марокко. Шефшауэн, известный в мире как "Голубая жемчужина", является горным городком, в котором можно полностью погрузиться во все оттенки синего и голубого цвета, в которые окрашены все дома. Весь городской пейзаж характеризуется этим цветом, который для жителей Шефшауэна означает священность и цвет неба, беря начало в еврейской культуре.
Фото: bugaga.ru
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Туризм, Марокко, Путешествие, Шефшауэне, цвет неба.
16:23 Сегодня Телеграф
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