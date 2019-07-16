Самые невероятные национальные парки на Земле Есть сотни национальных парков по всему миру, но приведенные ниже варианты — одни из самых потрясающих и интересных, дающих вам представление о нетронутой природе, захватывающей дикой местности и прекрасных пейзажах. Если вы хотите немного приключений, то должны добавить эти парки в свой список мест для путешествий.