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Вторник, 16.07.2019
Самые невероятные национальные парки на Земле
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Самые невероятные национальные парки на Земле

Есть сотни национальных парков по всему миру, но приведенные ниже варианты — одни из самых потрясающих и интересных, дающих вам представление о нетронутой природе, захватывающей дикой местности и прекрасных пейзажах. Если вы хотите немного приключений, то должны добавить эти парки в свой список мест для путешествий.
turizm.mirvokrugnas.com
Фото: pixabay.com
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