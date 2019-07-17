Волшебный мир, где и взрослые превращаются в детей: немного фактов о Диснейленде

Каждый ребенок мечтает побывать хотя бы в одном из парков развлечений Уолта Диснея. На сегодняшний день в мире существует пять таких мест: Парк Диснейленд в Калифорнии, Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде, Токийский Диснейленд, Парижский Диснейленд и Гонконгский Диснейленд. Объекты являются самыми посещаемыми центрами развлечений в мире. Переступив порог одного из парков, гости тут же с головой окунаются в сказку, созданную Уолтом Диснеем.