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Среда, 17.07.2019
Волшебный мир, где и взрослые превращаются в детей: немного фактов о Диснейленде
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Волшебный мир, где и взрослые превращаются в детей: немного фактов о Диснейленде

Каждый ребенок мечтает побывать хотя бы в одном из парков развлечений Уолта Диснея. На сегодняшний день в мире существует пять таких мест: Парк Диснейленд в Калифорнии, Всемирный центр отдыха Уолта Диснея во Флориде, Токийский Диснейленд, Парижский Диснейленд и Гонконгский Диснейленд. Объекты являются самыми посещаемыми центрами развлечений в мире. Переступив порог одного из парков, гости тут же с головой окунаются в сказку, созданную Уолтом Диснеем.
Фото: bigpicture.ru
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Туризм, Путешествие, Парк, Диснейленд, Парк аттракционов.
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