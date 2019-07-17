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Среда, 17.07.2019
Природа до сих пор способна удивлять: места на земле, которые кажутся инопланетными (Фото)
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Природа до сих пор способна удивлять: места на земле, которые кажутся инопланетными (Фото)

Иногда натыкаешься на фотографию какого-то неизвестного места нашей планеты и просто не можешь поверить, что место это действительно существует и фотография была сделана в наше время и в нашем мире. Небольшая подборка именно таких мест, при виде которых понимаешь, что все-таки природа до сих пор способна удивлять человека.
sreda.temadnya.com
Фото: sreda.temadnya.com
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