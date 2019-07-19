Не коалами едиными: веские причины не ехать в Австралию

Хочется думать, что в Австралии живут только милые коалы, кенгуру и другие дружелюбно настроенные животные, но на деле это не совсем так. Оказывается, в Австралии полно опасных животных и насекомых, одного взгляда на которых достаточно, чтобы закричать и убежать без оглядки. Чтобы показать, насколько страшной может быть Австралия мы собрали для вас фотографии, доказывающие это.