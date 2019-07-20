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Суббота, 20.07.2019
Ледник Булуус: самый удивительный пляж изо льда (Фото)
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Ледник Булуус: самый удивительный пляж изо льда (Фото)

Всем известны песчаные и галечные пляжи, на которых мы проводим свой морской отдых. А что если мы вам скажем, что ледяной пляж ничуть не хуже? Если не верите, то приезжайте в Якутию, в Хангаласский улус, где находится Булуус - самый необычный в мире пляж изо льда.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Пляж, Якутия, Лёд, Булуус, Пляж изо льда.
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