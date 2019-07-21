Лучшие места для путешествий в 2019 году

Любите ли вы заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, гулять, исследовать или жить ночной жизнью, в списке вы найдете что-то для себя. Уникальная архитектура, искусство, еда, культура и история - все это особенности каждого из 15 мест в этом списке.