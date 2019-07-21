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Симметрия и красота: невероятный город-крепость в Италии (Фото)
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Симметрия и красота: невероятный город-крепость в Италии (Фото)

Пальманова — город-крепость с населением около 5400 человек, расположенный на северо-востоке страны примерно в 25 км к югу от Удине, был заложен в конце XVI столетия, при непосредственной поддержке правительства Венецианской республики. Пальманова должна была стать образцом города-крепости. Позднее уже сами жители попытались реализовать утопическую идею, что симметрия реально помогает людям жить и развиваться. Форма девятиугольной звезды была образована так, чтобы любой из девяти «углов» мог в случае атаки получить поддержку и помощь от соседнего «угла». В город можно было попасть через одни из трех ворот. Внутри город состоит из трех «колец-уровней». Автором проекта города-крепости стал известный итальянский архитектор Винченцо Скамоцци.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Италия, Крепость, Город, Пальманова, Город-крепость.
20:09 Сегодня Телеграф
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