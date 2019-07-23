Топ - 20 крутейших замков, в которых хочется жить (Фото) Сам факт, что многие замки, пережив войны, удары стихии и беспечность хозяев, до сих пор стоят целыми, говорит о том, что надежнее жилища пока не придумали. А еще они безумно красивы и будто появились в нашем мире со страниц сказок и легенд. Их высокие шпили напоминают о временах, когда за сердца красавиц сражались, а воздух был пропитан рыцарством и отвагой. Чтобы и вы прониклись романтичным настроем, мы собрали в этом материале 20 самых знаменитых замков, которые пока еще остались на земле. В них непременно захочется побывать и, пожалуй, остаться жить.