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Вторник, 23.07.2019
Топ - 20 крутейших замков, в которых хочется жить (Фото)
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Топ - 20 крутейших замков, в которых хочется жить (Фото)

Сам факт, что многие замки, пережив войны, удары стихии и беспечность хозяев, до сих пор стоят целыми, говорит о том, что надежнее жилища пока не придумали. А еще они безумно красивы и будто появились в нашем мире со страниц сказок и легенд. Их высокие шпили напоминают о временах, когда за сердца красавиц сражались, а воздух был пропитан рыцарством и отвагой. Чтобы и вы прониклись романтичным настроем, мы собрали в этом материале 20 самых знаменитых замков, которые пока еще остались на земле. В них непременно захочется побывать и, пожалуй, остаться жить.
bigpicture.ru
pixabay.com
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