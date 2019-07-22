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Понедельник, 22.07.2019
ТОП мест в мире, где можно загадать желание
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ТОП мест в мире, где можно загадать желание

У каждого человека есть заветные мечты, вот только они не всегда сбываются. Одни мечтают, не прикладывая усилий, другие стараются изо всех сил, но капризная Судьба вновь и вновь дает от ворот поворот. Не удивительно, что разные народы приписывали магическую силу всевозможным местам, в надежде, что они воплотят мечты в реальность. Легенды 12 известных объектов планеты, к которым люди приходят, чтобы загадать желание!
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Путешествие, Города, Страны, Загадывание желаний.
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