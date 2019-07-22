ТОП мест в мире, где можно загадать желание

У каждого человека есть заветные мечты, вот только они не всегда сбываются. Одни мечтают, не прикладывая усилий, другие стараются изо всех сил, но капризная Судьба вновь и вновь дает от ворот поворот. Не удивительно, что разные народы приписывали магическую силу всевозможным местам, в надежде, что они воплотят мечты в реальность. Легенды 12 известных объектов планеты, к которым люди приходят, чтобы загадать желание!