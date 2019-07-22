|
|
ТОП мест в мире, где можно загадать желание
У каждого человека есть заветные мечты, вот только они не всегда сбываются. Одни мечтают, не прикладывая усилий, другие стараются изо всех сил, но капризная Судьба вновь и вновь дает от ворот поворот. Не удивительно, что разные народы приписывали магическую силу всевозможным местам, в надежде, что они воплотят мечты в реальность. Легенды 12 известных объектов планеты, к которым люди приходят, чтобы загадать желание!
Приколы, которые знакомы каждому офисному планктону
Девушка попросила парней отфотошопить фото: что из этого получилось
"Ожидание и реальность": фотопримеры суровой правды жизни
Знаменитые мужчины, которые тяжело переживали свой разрыв с женщиной
Маникюр 2019: интересные идеи красного френча (Фото)
Свежая порция демотиваторов поднимет вам настроение
Забавная классификация котов в смешных иллюстрациях
Коты и собаки могут быть друзьями: забавные питомцы Паддингтон и Батлер
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Он был готов проглотить весь мир: забавный пеликан стал героем фотожаб
Топ самых умных животных в мире
Топ-10 самых богатых гитаристов мира на 2019 год
Симметрия и красота: невероятный город-крепость в Италии (Фото)
Японская красота в фотографиях Хироки Фурукавы (Фото)
Что здесь происходит: порция странностей и абсурда
Крошечное сокровище: миниатюрные рисунки от Julia Las (Фото)
Педикюр 2019: эффектный красный дизайн для летнего сезона (Фото)
Супергерои Marvel: как прокачали свое тело актеры, чтобы сыграть в киновселенной (Фото)
Забавные открытки для тех, кто не раз пытался вести здоровый образ жизни
Прически 2019: тренд летнего сезона - окрашивание шатуш (Фото)
Маникюр 2019: стильные тенденции витражного дизайна (Фото)
Забавные курьезы, произошедшие с сильными мира сего
Полезные книги о том, как прокачать собственное "я"
Смех до слез: странные фото из серии "Что здесь происходит"
Так вы еще не проводили время в ванной: забавные примеры