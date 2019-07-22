Фанатам экстрима: подборка самых адреналиновых аттракционов со всего мира

Прекрасные виды, аутентичная кухня, высококлассный сервис — есть множество причин, определяющих направление путешествий. Впрочем, некоторые готовы преодолеть тысячи километров просто ради того, чтобы получить порцию адреналина, спускаясь с горы или разгоняясь до невероятных скоростей. Эти люди — настоящие фанаты экстремальных аттракционов, а их "места силы" — в нашей подборке.