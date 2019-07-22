Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Фанатам экстрима: подборка самых адреналиновых аттракционов со всего мира
1 / 9

Фанатам экстрима: подборка самых адреналиновых аттракционов со всего мира

Прекрасные виды, аутентичная кухня, высококлассный сервис — есть множество причин, определяющих направление путешествий. Впрочем, некоторые готовы преодолеть тысячи километров просто ради того, чтобы получить порцию адреналина, спускаясь с горы или разгоняясь до невероятных скоростей. Эти люди — настоящие фанаты экстремальных аттракционов, а их "места силы" — в нашей подборке.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Путешествие, Аттракцион, Экстрим, Экстремальные аттракционы.
18:50 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь