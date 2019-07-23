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Кумкапы: турецкая ракы, вкусная рыба и живая музыка

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Кумкапы: турецкая ракы, вкусная рыба и живая музыка
14:58 Сегодня Телеграф turktrip.ru

Новости путешествия: Кумкапы - это один из самых интересных и бурных туристических центров ночной жизни в турецкой столице.

Кумкапы - это один из самых интересных и бурных туристических центров ночной жизни, который славится своими многочисленными рыбными ресторанами, привлекая множество местных и иностранных туристов.

В Кумкапы находится около 50-ти ресторанов, в которых подают блюда из рыбы и морепродуктов. Они расположены вдоль узких улочек, которые замыкаются вокруг маленькой площади. Именно здесь можно попробовать практически все блюда турецкой кухни из даров моря. А ведь не стоит забывать, что Стамбул - это не только турецкая культура. Это смешение культуры греков, османов, армян и многих других. И, конечно же, все это не могло никак не отразиться на кулинарии.

Хотим обратить ваше внимание на один из самых популярных и аутентичных рыбных ресторанов в Кумкапы - "Mykonos".

Открытый в 1962 году, ресторан "Mykonos" продолжает радовать своими вкусными блюдами и развлекательными программами как местных жителей, так и иностранных гостей. Ресторан также отличается шикарной и стильной атмосферой: каждый вечер гостей радует шоу красивой танцовщицы, которое запомнится вам на долгие годы.

Также не стоит забывать и про живую музыку. По вечерам здесь выступает легендарная музыкальная группа "Mayk's и его друзья", которая радует отменной зажигательной, турецкой музыкой.

Туристический квартал Кумкапы является семтом, то есть крупным районом города и находится он в районе Фатих, который также называют Историческим полуостровом. В районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города.

Посещение района Кумкапы даст вам возможность прочувствовать дух еще одного уголка великого города на Босфоре. Это еще одна грань бесконечно многогранного мегаполиса, который раскинулся на берегах двух континентов. Именно в таких районах, отдаленных от основных достопримечательностей, можно понять, что такое Стамбул.

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Все по теме:

Турция, Музыка, Туризм, Стамбул, Кумкапы, Mykonos, Mayk's и его друзья, Рыбный ресторан.
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