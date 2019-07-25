Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Образование в приоритете: страны, которые могут похвастаться качественным обучением
1 / 12

Образование в приоритете: страны, которые могут похвастаться качественным обучением

Есть страны, у которых образование является приоритетной сферой жизнедеятельности, а есть такие, где ему совсем не уделяют внимания. Хорошее образование является лучшим вложением в мире, оно возвращается к хозяевам очень медленно, но когда придет время, оно, собственно, не только окупится, но и принесет прибыль. Хорошая система образования не означает жесткую дисциплину, здесь главное качество. Все развитые страны могут похвастаться качественным образованием, которое является залогом их успеха. Остальные же страны еще работают в этом направлении, но у некоторых успехи в образовательной сфере не возможно не заметить.
mirvokrugnas.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Путешествие, Образование, Система образования.
22:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь