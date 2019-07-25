Образование в приоритете: страны, которые могут похвастаться качественным обучением

Есть страны, у которых образование является приоритетной сферой жизнедеятельности, а есть такие, где ему совсем не уделяют внимания. Хорошее образование является лучшим вложением в мире, оно возвращается к хозяевам очень медленно, но когда придет время, оно, собственно, не только окупится, но и принесет прибыль. Хорошая система образования не означает жесткую дисциплину, здесь главное качество. Все развитые страны могут похвастаться качественным образованием, которое является залогом их успеха. Остальные же страны еще работают в этом направлении, но у некоторых успехи в образовательной сфере не возможно не заметить.