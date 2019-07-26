Заметки путешественника: излюбленные места, которые могут вас разочаровать

Каждый год миллионы людей во всем мире планируют отпуск. Они приходят в туристические фирмы, рассматривают потрясающие цветные фотографии и читают заманчивые описания самых разных достопримечательностей по всему миру. Но красивые картинки в каталогах не всегда отражают действительность, с который вы можете столкнуться в осажденном туристами месте. Смотрите 7 туристических мест, которые по мнению туристов могут вас разочаровать.