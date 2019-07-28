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Как стать своим в чужой стране: модные советы путешественникам
Когда туристы отправляются в путешествие в неизведанную страну, им меньше всего хочется выглядеть белой вороной. Но, скорее всего, это неизбежно, ведь, чтобы сойти за местного, необходимо знать, во что одеваются местные. А ведь большинство из нас даже не догадывается, что жители Амстердама помешаны на легинсах, а в Берлине предпочитают небрежный casual даже на работе. Чтобы чувствовать себя как рыба в воде в любой точке планеты, узнайте, что носят местные жители из 24 городов мира.
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