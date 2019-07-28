Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Как стать своим в чужой стране: модные советы путешественникам
1 / 26

Как стать своим в чужой стране: модные советы путешественникам

Когда туристы отправляются в путешествие в неизведанную страну, им меньше всего хочется выглядеть белой вороной. Но, скорее всего, это неизбежно, ведь, чтобы сойти за местного, необходимо знать, во что одеваются местные. А ведь большинство из нас даже не догадывается, что жители Амстердама помешаны на легинсах, а в Берлине предпочитают небрежный casual даже на работе. Чтобы чувствовать себя как рыба в воде в любой точке планеты, узнайте, что носят местные жители из 24 городов мира.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Правила, Туризм, Путешествие, Советы путешественника.
15:46 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь