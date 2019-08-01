"Город сотни шпилей": самые чарующие мосты Праги

Лучезарную Прагу, раскинувшуюся на берегах реки Влтавы, часто называют одним из лучше всего сохранившихся городов Европы. Практически нетронутая войнами XX века, она сберегла в себе множество архитектурных шедевров самых разных стилей, от готики до барокко. Благодаря изобилию башен и средневековых церквей, пронизывающих горизонт, Прага известна как «город сотни шпилей», но, впрочем, ее можно назвать и городом сотни мостов. В городе больше трехсот мостов. 18 из них пересекают Влтаву, а масса других ведут через более мелкие речушки, ручьи и овраги.