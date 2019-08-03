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Суббота, 03.08.2019
ТОП-9 мест Италии, которые стоит посетить неопытному туристу
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ТОП-9 мест Италии, которые стоит посетить неопытному туристу

В сознании обывателей с Вечным городом ассоциируется множество вещей: в голову приходят Колизей, Ватикан и собор Святого Петра, Сикстинская капелла и Пантеон, ну а про пиццу, пасту и вино даже говорить нет смысла. Но за всеми своими прославленными памятниками, галереями и церквями этот мировой город прячет весьма излюбленные гурманами кафетерии с вкусным мороженным, уютные рестораны и маленькие рыночки.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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