ТОП-9 мест Италии, которые стоит посетить неопытному туристу В сознании обывателей с Вечным городом ассоциируется множество вещей: в голову приходят Колизей, Ватикан и собор Святого Петра, Сикстинская капелла и Пантеон, ну а про пиццу, пасту и вино даже говорить нет смысла. Но за всеми своими прославленными памятниками, галереями и церквями этот мировой город прячет весьма излюбленные гурманами кафетерии с вкусным мороженным, уютные рестораны и маленькие рыночки.