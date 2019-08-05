Туманный Альбион: потрясающие пейзажи Великобритании (Фото)

Холодная и суровая красота Великобритании манит своим величием и широтой. Роскошные пейзажи открываются от Англии до Шотландии на морских просторах и в высоких горах. Несмотря на сырость и вечные туманы, природа в этих местах завораживает своим северным великолепием. Фотограф Алессио Путцу сделал потрясающую серию снимков во время путешествия по туманному Альбиону.