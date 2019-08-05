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Понедельник, 05.08.2019
Туманный Альбион: потрясающие пейзажи Великобритании (Фото)
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Туманный Альбион: потрясающие пейзажи Великобритании (Фото)

Холодная и суровая красота Великобритании манит своим величием и широтой. Роскошные пейзажи открываются от Англии до Шотландии на морских просторах и в высоких горах. Несмотря на сырость и вечные туманы, природа в этих местах завораживает своим северным великолепием. Фотограф Алессио Путцу сделал потрясающую серию снимков во время путешествия по туманному Альбиону.
obiskusstve.com
Фото: obiskusstve.com
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