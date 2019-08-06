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ТОП-15 волшебных мест, которые стоит обязательно посетить
Чтобы отдохнуть в отпуске, мы часто выбираем популярные места для путешествий. И почему-то думаем: "Где много туристов — там и хорошо", но это не всегда правда. В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников.
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