ТОП-15 волшебных мест, которые стоит обязательно посетить Чтобы отдохнуть в отпуске, мы часто выбираем популярные места для путешествий. И почему-то думаем: "Где много туристов — там и хорошо", но это не всегда правда. В мире существует большое количество поистине райских местечек, которые не очень популярны среди путешественников.