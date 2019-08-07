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Среда, 07.08.2019
Ямайка: любопытные факты о "Земле родников"
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Ямайка: любопытные факты о "Земле родников"

Ежегодно 6 августа Ямайка празднует национальный праздник — День независимости, установленный в честь годовщины провозглашения независимости Ямайки от Великобритании в 1962 году. Этот день отмечается на острове гуляниями и фейерверками. В честь праздника предлагаем вам открыть для себя десятку фактов о Ямайке, которых вы, скорее всего, еще не знали, а заодно полюбоваться видами прекрасного острова и, возможно, выбрать направление для следующего отпуска.
terraoko.com
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