Ямайка: любопытные факты о "Земле родников" Ежегодно 6 августа Ямайка празднует национальный праздник — День независимости, установленный в честь годовщины провозглашения независимости Ямайки от Великобритании в 1962 году. Этот день отмечается на острове гуляниями и фейерверками. В честь праздника предлагаем вам открыть для себя десятку фактов о Ямайке, которых вы, скорее всего, еще не знали, а заодно полюбоваться видами прекрасного острова и, возможно, выбрать направление для следующего отпуска.