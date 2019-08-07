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По следам Янни Юты: мрачные места планеты, которые стоит посетить любому "черному туристу"
В последнее время все больший интерес путешественников вызывает так называемый черный туризм. Насытившись обычными достопримечательностями, люди стремятся попасть в места, обладающие дурной славой. В сферу интересов таких туристов попадают поля сражений, концентрационные лагеря и другие места, где происходили катастрофы, унесшие тысячи человеческих жизней. Первым апостолом черного туриста стал британец Янни Юта, посвятивший не один десяток лет путешествиям по самым мрачным уголкам планеты. Вот 10 главных пунктов назначения из списка Янни Юты, которые считает своим долгом посетить каждый черный турист.
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