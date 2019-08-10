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Как выглядит самая маленькая действующая тюрьма в мире

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Как выглядит самая маленькая действующая тюрьма в мире
12:21 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости путешествия:Тюрьма Сарк, в которой могут разместиться только два заключенных, самая маленькая тюрьма в мире, которая до сих пор используется.

  • 1

    В наши дни здесь не бывает много заключенных, иногда сезонные рабочие или туристы, которые выпили много горячительных напитков.

  • 2

    Сарк — один из Нормандских островов, недалеко от побережья Нормандии, Франция. Его длина составляет пять километров, а ширина полтора, с населением около 500 человек.

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    Факт, который делает его одним из самых маленьких обитаемых островов Ла-Манша. Автомобили здесь запрещены, и на улицах есть только телеги и сельскохозяйственная техника. Несмотря на свои небольшие размеры, Сарк имеет долгую и красочную историю. Впервые он упоминается в 1040 году, когда Вильгельм Нормандский (позже Вильгельм Завоеватель) подарил его аббатству Мон-Сен-Мишель. Он был захвачен французами в 1549 году, но вскоре был захвачен англичанами и часто посещался контрабандистами и пиратами. Во врем Второй мировой войны остров был оккупирован немцами. Он также считался последним феодальным государством в Европе до 2006 года, когда было официально введено всеобщее избирательное право и демократия.

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