Как выглядит самая маленькая действующая тюрьма в мире

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Факт, который делает его одним из самых маленьких обитаемых островов Ла-Манша. Автомобили здесь запрещены, и на улицах есть только телеги и сельскохозяйственная техника. Несмотря на свои небольшие размеры, Сарк имеет долгую и красочную историю. Впервые он упоминается в 1040 году, когда Вильгельм Нормандский (позже Вильгельм Завоеватель) подарил его аббатству Мон-Сен-Мишель. Он был захвачен французами в 1549 году, но вскоре был захвачен англичанами и часто посещался контрабандистами и пиратами. Во врем Второй мировой войны остров был оккупирован немцами. Он также считался последним феодальным государством в Европе до 2006 года, когда было официально введено всеобщее избирательное право и демократия.