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Вблизи Стокгольма можно приютиться на частном острове

Вблизи Стокгольма можно приютиться на частном острове
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости путешествия:В Швеции Фредрик Харен приглашает туристов пожить на частном острове.

В Швеции приглашают креативных людей со всего мира бесплатно неделю пожить на частном острове.

Ideas Island (Остров идей) расположен вблизи Стокгольма, сообщает Lonely Planet.

Владелец дома – автор и публичный спикер Фредрик Харен – предлагает своим гостям жить как в одиночестве, так и взять с собой до пяти друзей. Провести на острове можно неделю или больше (если удастся убедить хозяина, что на превращение вашей идеи в шедевр требуется больше времени).

"Мы хотим создать благоприятную среду для реализации крупных идей в жизнь. Все мы знаем, что по-настоящему хорошие идеи приходят, когда мы в одиночестве и расслаблены, когда мы близки к природе и в гармонии со вселенной", - говорится на сайте проекта.

Заплатить придется только за билеты в Стокгольм и продукты питания. Также по желанию можно пожертвовать средства на благотворительность.

Остров открыт для посетителей с мая по сентябрь. В этом году график посещений на весь период уже расписан, но можно подать заявку на 2020 год. Для этого надо лишь заполнить форму на сайте проекта и ждать февраль-март, когда объявят имена победителей.

 

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Швеция, Стокгольм, Остров, Фредрик Харен.
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