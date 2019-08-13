Удивительное путешествие по Мегхалаю

1. Это и есть тот самый городок Мосинрем на северо-востоке Индии:
2. Как обычно, идет дождь:
3. Знак "Самое влажное место на Земле":
4. Это не лодки, это "зонтики". Изготовлены они из бамбука и листьев банана:
5. Из-за муссонных дождей, идущих до октября, часто случаются камнепады. Серьезные ремонтные работы при такой погоде невозможны, но люди очищают дороги по мере возможностей. Получают такие рабочие $2.60 в сутки:
6. Это они, знаменитые "живые мосты":
7. Тонкие корни деревьев, которые местные жители завязывают узелками, чтобы укрепить "живые мосты":
8. Воскресенье в католической церкви. Прихожане идут под проливным дождем:
9. Облака на краю городка:
10. Въезд в городок Мосинрем. И снова проливной дождь:
11. Годовая норма осадков здесь превышает 11 870 мм. Для сравнения, годовая норма осадков в Москве составляет 691 миллиметр:
12. "Мы не можем думать об этом. Здесь всегда дожди", — говорит поставщик мяса на местный рынок:
13. Козы спасаются от дождя на автобусной остановке:
14. В этой долине "живые мосты" использовались на протяжении веков:
15. Кроме "живых мостов" здесь есть и "живые лестницы":
16. Мост состоит из бамбукового каркаса, который обвязывают корнями каучуковых деревьев. На 6-8 лет бамбук сгнивает и остаётся "живой мост" из корней, которые уже в состоянии выдержать вес человека. Со временем такое сооружение только укрепляется:
17. "Живой мост":