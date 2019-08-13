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Удивительное путешествие по Мегхалаю

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Удивительное путешествие по Мегхалаю
10:36 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости путешествия:В горах Восточные Кхаси находится городок Мосинрем, известный как самое дождливое место на Земле.

  • 1

    1. Это и есть тот самый городок Мосинрем на северо-востоке Индии:

  • 2

    2. Как обычно, идет дождь:

  • 3

    3. Знак "Самое влажное место на Земле":

  • 4

    4. Это не лодки, это "зонтики". Изготовлены они из бамбука и листьев банана:

  • 5

    5. Из-за муссонных дождей, идущих до октября, часто случаются камнепады. Серьезные ремонтные работы при такой погоде невозможны, но люди очищают дороги по мере возможностей. Получают такие рабочие $2.60 в сутки:

  • 6

    6. Это они, знаменитые "живые мосты":

  • 7

    7. Тонкие корни деревьев, которые местные жители завязывают узелками, чтобы укрепить "живые мосты":

  • 8

    8. Воскресенье в католической церкви. Прихожане идут под проливным дождем:

  • 9

    9. Облака на краю городка:

  • 10

    10. Въезд в городок Мосинрем. И снова проливной дождь:

  • 11

    11. Годовая норма осадков здесь превышает 11 870 мм. Для сравнения, годовая норма осадков в Москве составляет 691 миллиметр:

  • 12

    12. "Мы не можем думать об этом. Здесь всегда дожди", — говорит поставщик мяса на местный рынок:

  • 13

    13. Козы спасаются от дождя на автобусной остановке:

  • 14

    14. В этой долине "живые мосты" использовались на протяжении веков:

  • 15

    15. Кроме "живых мостов" здесь есть и "живые лестницы":

  • 16

    16. Мост состоит из бамбукового каркаса, который обвязывают корнями каучуковых деревьев. На 6-8 лет бамбук сгнивает и остаётся "живой мост" из корней, которые уже в состоянии выдержать вес человека. Со временем такое сооружение только укрепляется:

  • 17

    17. "Живой мост":

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Путешествие, Мегхалая, Мегхалая влажное место на Земле.
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