Удивительное путешествие по Мегхалаю

1 1. Это и есть тот самый городок Мосинрем на северо-востоке Индии:

2 2. Как обычно, идет дождь:

3 3. Знак "Самое влажное место на Земле":

4 4. Это не лодки, это "зонтики". Изготовлены они из бамбука и листьев банана:

5 5. Из-за муссонных дождей, идущих до октября, часто случаются камнепады. Серьезные ремонтные работы при такой погоде невозможны, но люди очищают дороги по мере возможностей. Получают такие рабочие $2.60 в сутки:

6 6. Это они, знаменитые "живые мосты":

7 7. Тонкие корни деревьев, которые местные жители завязывают узелками, чтобы укрепить "живые мосты":

8 8. Воскресенье в католической церкви. Прихожане идут под проливным дождем:

9 9. Облака на краю городка:

10 10. Въезд в городок Мосинрем. И снова проливной дождь:

11 11. Годовая норма осадков здесь превышает 11 870 мм. Для сравнения, годовая норма осадков в Москве составляет 691 миллиметр:

12 12. "Мы не можем думать об этом. Здесь всегда дожди", — говорит поставщик мяса на местный рынок:

13 13. Козы спасаются от дождя на автобусной остановке:

14 14. В этой долине "живые мосты" использовались на протяжении веков:

15 15. Кроме "живых мостов" здесь есть и "живые лестницы":

16 16. Мост состоит из бамбукового каркаса, который обвязывают корнями каучуковых деревьев. На 6-8 лет бамбук сгнивает и остаётся "живой мост" из корней, которые уже в состоянии выдержать вес человека. Со временем такое сооружение только укрепляется: