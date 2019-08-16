Самые странные музеи города свободы, любви и тюльпанов

Новости путешествия:Вряд ли еще какой город может сравниться с Амстердамом по количеству музеев и галерей — их в этом городе насчитывается около 400.

Есть большие и известные заведения, вроде Рейксмюсеум, музей Ван Гога или Дом Анны Франк, а есть также огромное количество маленьких музейчиков, включая музей кофе, спектаклей, пианино, сыра, кошельков и всего, о чем только можно подумать. Самые странные из них — в нашей подборке.

Музей пыток

В Музее пыток собрана довольно внушительная коллекция разнообразных приспособлений для нанесения увечий или для медленной смерти человека. Поистине, фантазия человека безгранична, и даже в вопросе как бы поизощренней поиздеваться над своим собратом, ее не остановить.

Так, в череде темных мрачных комнат музея можно увидеть знаменитую гильотину, "железную деву" (саркофаг с шипами внутри), кресло допроса (это было кресло с шипами, на которое усаживался голый человек), различные виды дыб, "колыбель Иуды", которое и вовсе лучше не описывать.

Некоторые из элементов экспозиций являются слишком опасными или представляют историческую ценность, и потому закрыты за стеклом, однако большинство орудий пыток можно потрогать.

Музей секса

Этот музей также является одним из самых популярных в Амстердаме.

Здесь можно найти различные предметы, которые так или иначе отражают сексуальность человека — картины, фотографии, статуэтки, тарелки — огромное количество различных вещей. В некоторых частях музея слышатся записи — стоны и вздохи. Здесь же можно узнать историю самой известной голландской куртизанки — Маты Хари.

Музей марихуаны

В городе, где можно свободно купить каннабис в кофешопах, было бы странно не найти музей марихуаны — и он тут действительно есть!

В музее полностью и широко раскрываются области применения это травы — от расслабления до создания одежды, от медицины до создания бумаги (в музее даже есть Библия, сделанная из конопляной бумаги), от религиозных обрядов до современных способов взращивания этой травы.

Так, на заднем дворе музея можно пройти через сад марихуаны, где можно наглядно увидеть разные этапы ее выращивания.

Музей татуировок

Музей татуировок поделен на залы по континентам — таким образом раскрывая искусство нанесения чернил в кожу по всему миру.

Кроме того, там раскрыта также тема татуирования субкультур — какие татуировки были у моряков, заключенных, военных или секс-работников. Помимо исторических артефактов (в том числе настоящую кожу человека с татуировками), в музее можно найти работы современных мастеров (фотографии, конечно, или на искусственной коже).

Музей голландских похорон

В этом заведении полностью раскрывается тема похорон в Нидерландах.

Как хоронили особ королевской крови, как хоронили бедняков, в чем хоронили и что при этом говорили, как этот процесс изменился со временем и что на это повлияло. Довольно специфичная тема, которая нечасто привлекает туристов, однако музей вполне уверенно функционирует уже 12 лет.