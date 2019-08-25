Невероятные места на планете, о которых вы не слышали до Instagram

1 Национальный парк Банф в Альберте, Канада Он стал настолько популярным, что впервые в истории парка был временно закрыт в 2017 году из-за большого количества посетителей. С тех пор некоторые тропы были закрыты из-за переполненности, чтобы защитить уязвимую дикую природу от посетителей, которые хотят фотографировать озера, леса и небо.

2 Мексиканский полуостров Юкатан Он стал настолько популярным, что впервые в истории парка был временно закрыт в 2017 году из-за большого количества посетителей. С тех пор некоторые тропы были закрыты из-за переполненности, чтобы защитить уязвимую дикую природу от посетителей, которые хотят фотографировать озера, леса и небо.

3 Исландский каньон Фьярдраглуфур Чрезвычайный всплеск популярности каньона сразу же последовал за музыкальным клипом Джастина Бибера для "I’m Show You" в 2015 году, настолько, что его пришлось закрыть в июне этого года из-за ущерба от пешеходного движения.

4 Горная дорога Тролльстиген в Норвегии Тролльстиген, живописная горная дорога на юго-западе Норвегии, так прекрасна, что туристы часто не могут устоять перед искушением сесть на скалы, чтобы сделать идеальное фото, иногда с опасными результатами.

5 "Голубая жемчужина" Шефшауэна, Марокко За последние пять лет популярность Шефшауэна резко возросла благодаря домам и зданиям, выкрашенным в синий цвет в горных городах.

6 Камбрия, Калифорния Приморская деревня Камбрия, которая находится между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, стала популярным местом для туристов из-за направлений, включая Лунный пляж и Херст-Касл.

7 Эльзас, Франция Регион предлагает кусочек европейского очарования с менее узнаваемым названием, чем Париж. Город Кольмар особенно популярен среди туристов благодаря своим каналам и разноцветным домам. Помимо близости к Германии, регион также дает старт путешественникам, которые могут прыгать из страны в страну в Европе.

8 Канарские острова, Испания Сообщается, что острова являются подходящей альтернативой для других пляжных горячих точек Испании, включая Майорку и Тенерифе.