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Невероятные места на планете, о которых вы не слышали до Instagram

Смотрите фото (10)
Невероятные места на планете, о которых вы не слышали до Instagram
14:45 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти места были живы и задолго до появления Instagram, но их популярность возросла благодаря одному из самых популярных в мире приложений.

  • 1

    Национальный парк Банф в Альберте, Канада

    Он стал настолько популярным, что впервые в истории парка был временно закрыт в 2017 году из-за большого количества посетителей. С тех пор некоторые тропы были закрыты из-за переполненности, чтобы защитить уязвимую дикую природу от посетителей, которые хотят фотографировать озера, леса и небо.

  • 2

    Мексиканский полуостров Юкатан

    Он стал настолько популярным, что впервые в истории парка был временно закрыт в 2017 году из-за большого количества посетителей. С тех пор некоторые тропы были закрыты из-за переполненности, чтобы защитить уязвимую дикую природу от посетителей, которые хотят фотографировать озера, леса и небо.

  • 3

    Исландский каньон Фьярдраглуфур

    Чрезвычайный всплеск популярности каньона сразу же последовал за музыкальным клипом Джастина Бибера для "I’m Show You" в 2015 году, настолько, что его пришлось закрыть в июне этого года из-за ущерба от пешеходного движения.

  • 4

    Горная дорога Тролльстиген в Норвегии

    Тролльстиген, живописная горная дорога на юго-западе Норвегии, так прекрасна, что туристы часто не могут устоять перед искушением сесть на скалы, чтобы сделать идеальное фото, иногда с опасными результатами.

  • 5

    "Голубая жемчужина" Шефшауэна, Марокко

    За последние пять лет популярность Шефшауэна резко возросла благодаря домам и зданиям, выкрашенным в синий цвет в горных городах.

  • 6

    Камбрия, Калифорния

    Приморская деревня Камбрия, которая находится между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, стала популярным местом для туристов из-за направлений, включая Лунный пляж и Херст-Касл.

  • 7

    Эльзас, Франция

    Регион предлагает кусочек европейского очарования с менее узнаваемым названием, чем Париж. Город Кольмар особенно популярен среди туристов благодаря своим каналам и разноцветным домам. Помимо близости к Германии, регион также дает старт путешественникам, которые могут прыгать из страны в страну в Европе.

  • 8

    Канарские острова, Испания

    Сообщается, что острова являются подходящей альтернативой для других пляжных горячих точек Испании, включая Майорку и Тенерифе.

  • 9

    Каппадокия, Турция

    Его популярность достигла рекордных высот в 2019 году, когда в первый квартал года в регион стекалось 440 686 посетителей, что стало самым высоким показателем за шесть лет.

Киото был назван лучшим городом мира

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