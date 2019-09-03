Куда можно поехать за вкусным вином: страны, где виноделие тоже популярно

Египет
Несмотря на то что с вином и виноделием египтяне познакомились еще в 3-4 тысячелетии до нашей эры и вино было неотъемлемым атрибутом верховной светской и религиозной власти страны, собственное вино здесь малоизвестно. Однако оно есть — сценки, воспроизводящие полный цикл виноделия, изображены на множестве фресок, и то, как правильно делать вино, египтяне знают хорошо. Однако современный климат страны не очень подходит для винограда, а господствующая религия добавляет сложностей. Тем не менее винодельни Gianaclis, El Gouna производят для многочисленных туристов местные вина из сортов "каберне-совиньон", "шираз", "бобаль", "кариньян".
Турция
Наряду с Грузией и Арменией территория Турции является тем регионом мира, где археологи обнаруживают самые древние свидетельства виноделия — винную керамику, фрагменты террас, предназначенных для выращивания винограда, и многое другое. Несмотря на преобладающий в стране ислам, сохраняющийся светский режим общества позволяет большому числу виноделен производить в Турции вино, причем в отдельных случаях исключительно высокого качества. Местные сорта винограда, такие как "калечик карасы", "ёкюзгёзю" и "богазкере", несут яркий местный колорит.
Иордания
Расположенная на Аравийском полуострове страна открывается любителю вина как производитель совершенно неожиданно — в стране более 100 гектаров виноградников, на которых выращивают такие сорта, как "каберне-совиньон", "мерло" и другие. История местного виноделия, так же как и соседних земель, насчитывает более 2000 лет — при раскопках римских и византийских поселений на севере страны было найдено довольно много каменных давильных прессов самых разнообразных конструкций.
Даже в единственной на территории страны карстовой пещере Аль-Дахер, открытой лишь в 1995 году, в числе прочего оказался монолитный винный пресс, вырезанный из скалы. А на юге, в аль-Бейде, называемой еще малой (или младшей) Петрой, обнаружены вместительные винные погреба. Средний уровень сегодняшних вин не излишне высокий, тем не менее они вполне могут быть рекомендованы к знакомству — у них не наблюдается каких-либо серьезных дефектов.
Мексика
Мексику большинство представляет себе как источник моря текилы, но то, что страна успевает производить и виноградное вино, знают немногие. Виноград был принесен в страну испанскими конкистадорами где-то в 1530-х годах, а история некоторых хозяйств отслеживается аж до 1597 года. Вина из таких регионов, как Долина Гваделупы (Valle de Guadalupe) на полуострове Нижняя Калифорния (Baja California) — в нескольких часах езды к югу от Сан-Диего, можно купить внутри страны, а некоторые из них доступны и на внешних рынках. Самая старая винодельня — Каса Мадеро (Casa Madero) — расположена в верхней части Долины Паррас (Valle de Parras). На виноградниках господствуют теплолюбивые сорта винограда, такие как "сира", "зинфандель", "кариньян" и "темпранильо".
Бразилия
В Бразилии не только много "донов Педро", но, как ни странно, довольно много и виноградников с винодельнями. Главный винодельческий регион страны — Долина виноградников (Vale dos Vinhedos) — находится на юге Бразилии. На площади 81 квадратный километр расположилось более 30 винодельческих хозяйств: небольшие семейные винодельни и крупные предприятия. По данным OIV, в 2007 году в стране было изготовлено 3,5 миллиона гектолитров вина. Притом что на тот момент Новая Зеландия производила только 1,5 млн гл. Однако климат страны накладывает и свои особенности — только около 11 процентов вина производится из европейских сортов винограда, а остальное — это хорошо известная нам "изабелла" и подобные ей гибридные сорта винограда.
Перу
Первые винные лозы в Перу, так же как и в Мексику, завезли испанские колонизаторы в XVI веке. Большая потребность конкистадоров в вине привела к тому, что лозами скоро покрылись все подходящие склоны, однако в 1687 году все южное побережье Перу пострадало от землетрясения, которое разрушило города Вилья-де-Писко и Ика. Винный бум пошел на спад, а перуанцы обратились к производству писко — дистиллята из мускатных сортов винограда. Он и на сегодняшний день занимает большую часть алкогольной индустрии в Перу. Старейшей винодельней страны является Tacama, которая ведет свою историю от 1540 года, фактически от первых лет испанской Конкисты.
Великобритания
До 1536 года многие монастыри юга Британии владели большими земельными наделами, на которых выращивали, помимо всего прочего, и виноград. Однако бесконечная череда войн в Средние века, изменения климата и секуляризация монастырских владений привели к тому, что до конца ХХ века виноградники исчезли практически бесследно. Однако начиная с 90-х годов виноградарство и виноделие снова вошло в моду, и сейчас виноградники в Англии и в Южном Уэльсе занимают около 1000 гектаров. Первоначально британские вина были не совсем сухие и отдаленно напоминали дешевые немецкие, из гибридных сортов винограда, однако современное направление виноделия скорее ориентировано на производство классических игристых вин из традиционных сортов "шардоне" и "пино нуар".
Казахстан
Во времена Советского Союза на землях Казахской ССР находилось довольно много виноградников. Однако суровый континентальный климат страны требовал огромных трудозатрат на их укрытие на зиму и раскрытие в весенний период, поэтому после распада Союза большая часть виноградников была заброшена. На сегодняшний день в стране восстановлена одна-единственная хорошая винодельня — Arba Wine, которая производит очень яркие и запоминающиеся вина с весьма необычным вкусом и ароматом.
Япония
Япония у большинства ассоциируется с фруктовыми винами и рисовым саке, однако местные виноградные вина — это один из хорошо сохраняемых секретов. 80 процентов всех вин из достаточно редкого розового сорта "кошу" производится в префектуре Яманаси, которая расположена у подножья горы Фуджи. Здесь виноградниками занято порядка 450 гектаров, с которых производится около 7 тысяч гектолитров вина. Зона отличается достаточно экстремальным климатом: летом здесь жарко и очень-очень влажно, зимой — холодно. Летние дни долгие, несущие много солнечного света. Почвы вулканические, хорошо дренированные, отлично подходят для возделывания винограда.
Индия
Персидские завоеватели принесли с собой виноградную лозу в Индию примерно 2500 лет назад. Впервые упоминание о потреблении вина в стране появилось в письменном источнике, датируемом 300 годом до нашей эры. Вино не стало популярным напитком из-за сложности производства и высокой цены, однако стало напитком элит и таковым оставалось очень долгое время. Влияние британской колонизации способствовало росту производства вина в стране.
Chateau Indage считается первым современным хозяйством, которое начало производить качественное вино в этой стране в 1980-х. Крупнейшим производителем является Sula Vineyards — проект Раджива Самата, который учился в Стэнфорде и работал в Силиконовой долине, а потом вернулся домой и начал управлять семейным бизнесом. Его винодельня в тосканском стиле находится в нескольких часах езды от крупнейшего города страны Мумбая.