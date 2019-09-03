Куда можно поехать за вкусным вином: страны, где виноделие тоже популярно

1 Египет Несмотря на то что с вином и виноделием египтяне познакомились еще в 3-4 тысячелетии до нашей эры и вино было неотъемлемым атрибутом верховной светской и религиозной власти страны, собственное вино здесь малоизвестно. Однако оно есть — сценки, воспроизводящие полный цикл виноделия, изображены на множестве фресок, и то, как правильно делать вино, египтяне знают хорошо. Однако современный климат страны не очень подходит для винограда, а господствующая религия добавляет сложностей. Тем не менее винодельни Gianaclis, El Gouna производят для многочисленных туристов местные вина из сортов "каберне-совиньон", "шираз", "бобаль", "кариньян".

2 Турция Наряду с Грузией и Арменией территория Турции является тем регионом мира, где археологи обнаруживают самые древние свидетельства виноделия — винную керамику, фрагменты террас, предназначенных для выращивания винограда, и многое другое. Несмотря на преобладающий в стране ислам, сохраняющийся светский режим общества позволяет большому числу виноделен производить в Турции вино, причем в отдельных случаях исключительно высокого качества. Местные сорта винограда, такие как "калечик карасы", "ёкюзгёзю" и "богазкере", несут яркий местный колорит.

3 Иордания Расположенная на Аравийском полуострове страна открывается любителю вина как производитель совершенно неожиданно — в стране более 100 гектаров виноградников, на которых выращивают такие сорта, как "каберне-совиньон", "мерло" и другие. История местного виноделия, так же как и соседних земель, насчитывает более 2000 лет — при раскопках римских и византийских поселений на севере страны было найдено довольно много каменных давильных прессов самых разнообразных конструкций. Даже в единственной на территории страны карстовой пещере Аль-Дахер, открытой лишь в 1995 году, в числе прочего оказался монолитный винный пресс, вырезанный из скалы. А на юге, в аль-Бейде, называемой еще малой (или младшей) Петрой, обнаружены вместительные винные погреба. Средний уровень сегодняшних вин не излишне высокий, тем не менее они вполне могут быть рекомендованы к знакомству — у них не наблюдается каких-либо серьезных дефектов.

4 Мексика Мексику большинство представляет себе как источник моря текилы, но то, что страна успевает производить и виноградное вино, знают немногие. Виноград был принесен в страну испанскими конкистадорами где-то в 1530-х годах, а история некоторых хозяйств отслеживается аж до 1597 года. Вина из таких регионов, как Долина Гваделупы (Valle de Guadalupe) на полуострове Нижняя Калифорния (Baja California) — в нескольких часах езды к югу от Сан-Диего, можно купить внутри страны, а некоторые из них доступны и на внешних рынках. Самая старая винодельня — Каса Мадеро (Casa Madero) — расположена в верхней части Долины Паррас (Valle de Parras). На виноградниках господствуют теплолюбивые сорта винограда, такие как "сира", "зинфандель", "кариньян" и "темпранильо".

5 Бразилия В Бразилии не только много "донов Педро", но, как ни странно, довольно много и виноградников с винодельнями. Главный винодельческий регион страны — Долина виноградников (Vale dos Vinhedos) — находится на юге Бразилии. На площади 81 квадратный километр расположилось более 30 винодельческих хозяйств: небольшие семейные винодельни и крупные предприятия. По данным OIV, в 2007 году в стране было изготовлено 3,5 миллиона гектолитров вина. Притом что на тот момент Новая Зеландия производила только 1,5 млн гл. Однако климат страны накладывает и свои особенности — только около 11 процентов вина производится из европейских сортов винограда, а остальное — это хорошо известная нам "изабелла" и подобные ей гибридные сорта винограда.

6 Перу Первые винные лозы в Перу, так же как и в Мексику, завезли испанские колонизаторы в XVI веке. Большая потребность конкистадоров в вине привела к тому, что лозами скоро покрылись все подходящие склоны, однако в 1687 году все южное побережье Перу пострадало от землетрясения, которое разрушило города Вилья-де-Писко и Ика. Винный бум пошел на спад, а перуанцы обратились к производству писко — дистиллята из мускатных сортов винограда. Он и на сегодняшний день занимает большую часть алкогольной индустрии в Перу. Старейшей винодельней страны является Tacama, которая ведет свою историю от 1540 года, фактически от первых лет испанской Конкисты.

7 Великобритания До 1536 года многие монастыри юга Британии владели большими земельными наделами, на которых выращивали, помимо всего прочего, и виноград. Однако бесконечная череда войн в Средние века, изменения климата и секуляризация монастырских владений привели к тому, что до конца ХХ века виноградники исчезли практически бесследно. Однако начиная с 90-х годов виноградарство и виноделие снова вошло в моду, и сейчас виноградники в Англии и в Южном Уэльсе занимают около 1000 гектаров. Первоначально британские вина были не совсем сухие и отдаленно напоминали дешевые немецкие, из гибридных сортов винограда, однако современное направление виноделия скорее ориентировано на производство классических игристых вин из традиционных сортов "шардоне" и "пино нуар".

8 Казахстан Во времена Советского Союза на землях Казахской ССР находилось довольно много виноградников. Однако суровый континентальный климат страны требовал огромных трудозатрат на их укрытие на зиму и раскрытие в весенний период, поэтому после распада Союза большая часть виноградников была заброшена. На сегодняшний день в стране восстановлена одна-единственная хорошая винодельня — Arba Wine, которая производит очень яркие и запоминающиеся вина с весьма необычным вкусом и ароматом.

9 Япония Япония у большинства ассоциируется с фруктовыми винами и рисовым саке, однако местные виноградные вина — это один из хорошо сохраняемых секретов. 80 процентов всех вин из достаточно редкого розового сорта "кошу" производится в префектуре Яманаси, которая расположена у подножья горы Фуджи. Здесь виноградниками занято порядка 450 гектаров, с которых производится около 7 тысяч гектолитров вина. Зона отличается достаточно экстремальным климатом: летом здесь жарко и очень-очень влажно, зимой — холодно. Летние дни долгие, несущие много солнечного света. Почвы вулканические, хорошо дренированные, отлично подходят для возделывания винограда.