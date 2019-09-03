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Вторник, 03.09.2019
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Райские страны для самого дешевого отдыха за границей на море (Фото)
Райские страны для самого дешевого отдыха за границей на море (Фото)

Райские страны для самого дешевого отдыха за границей на море (Фото)

Смотрите фото (11)
Райские страны для самого дешевого отдыха за границей на море (Фото)
03:08 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: wuzzup.ru

Новости путешествия:Красивые места, в которых можно отдохнуть за небольшие деньги.

 

 

Все хотят отдохнуть дешево и сердито. Чтобы не переплачивать можно выбрать страны, которые предлагают наилучшее сочетание качества и цены.

10. Индия

Гоа – это маленький штат Индии. Для спокойного отдыха обычно выбирают Южный Гоа, для любителей шумных вечеринок и развитой городской инфраструктуры лучше подойдет Северный Гоа. Самостоятельное бронирование билетов поможет сэкономить много денег, а жизнь в гостевом доме обойдется всего в 100 долларов (6000 рупий).

9. Греция

Греция популярна своими пляжами, богатой историей и невысокими ценами. В среднем, отдых в Греции обойдется в 300 долларов (приблизительная стоимость на неделю). Сочетание гор, бухт, остовов и уютных городов привлекает туристов всех возрастов.

8. Камбоджа

Пляжный отдых в Камбодже не так популярен, однако здесь можно найти номер за 1,5 доллара в сутки, с дешевой едой и хорошими пляжами.

7. Болгария

Солнечный берег и Золотые Пески – это знаменитые и недорогие курорты, известные ещё с советских времен. Здесь каждый находит что-то для себя – рестораны, кафе, отели, спортивные площадки. Сейчас лучшие пляжи с белым песком находятся на молодом и быстро растущем курорте Албене.

6. Абхазия

Для «дикого» пляжного отдыха многие выбирают шикарную природу этой страны. Тем более, не нужно получать визу и даже брать с собой загранпаспорт. Жить в поселке рядом с пляжем стоит всего 350 рублей в сутки.

5. ОАЭ

Отлично подходит для тех, кто предпочитает хороший сервис и шикарный шоппинг. В основном для посещения туристы выбирают эмираты Дубай и Шарджу. Для отдыхающих ОАЭ предлагают парки развлечений, современную застройку, небоскребы, а также удобные и красивые набережные.

4. Вьетнам

Нетронутая природа, песчаные пляжи и отдых в джунглях. На день проживания в отеле и еду вполне хватит 10 долларов, а 500 долларов будет достаточно для шикарного отдыха на месяц.

3. Тайланд

Для качественного десятидневного отдыха потребуется всего 800 долларов, но самостоятельное путешествие, бронь и покупка билетов может обойтись всего в 400 долларов за целый месяц развлечений.

2. Египет

Отдых на море в Египте традиционно входит в тройку самых дешевых и популярных среди российских туристов (250 долларов надо, чтобы качественно отдохнуть на протяжении 7 дней).

Банный туризм для отдыха души и тела: куда поехать за горячими ваннами (Фото)

1. Турция

Самое популярное направление пляжного отдыха. Отели Турции принимают миллионы российских туристов каждый год. Тур, например, в Кемер обойдется в 250 долларов, в Стамбул – 350, а в курортный городок Анталию приблизительно в 200 долларов.

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