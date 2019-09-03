Самые живописные мосты со всего мира (Фото)

1 Мост Кесвачака, Перу Мост Кесвачака — это построенный вручную коллективными усилиями подвесной мост, сделанный из растительных волокон, традиция постройки которого сохраняется в течение 600 лет. Сам мост Кесвачака является частью дороги инков. Ежегодно в июне во время обновления моста каждая группа окрестных жителей производит до 70 метров веревок, сырье для которых заготавливается заранее. Когда волокна травы высушиваются, начинается плетение веревок. Техника плетения передается в семьях по наследству и остается неизменной. Во время этого процесса, индейцы проводят различные ритуалы, где обращаются к местным духам и горным защитникам. Обновление моста занимает 3 дня, а по окончании работ организуются танцы с музыкой и старыми песнями. Технология изготовления и ритуалы ежегодного обновления 28-метрового подвесного моста Кесвачака (Q’eswachaka), соединяющего две стороны ущелья реки Апуримак в южных Андах, включены в список культурного и нематериального наследия ЮНеСКО.

2 Мост Dingbu Bridge Следующий мост находится в Китае. Он связывает берега реки Туоцзян в древнем городе Финикс. Он напоминает клавиши пианино и используется, скорее, как туристический аттракцион.

3 Сворачивающийся мост в Лондоне Это стальной пешеходный разводной мост оригинальной конструкции, переброшенный через канал Гранд Юнион в районе Паддингтон в Лондоне. По словам создателя, большинство разводных мостов в разведенном состоянии выглядят как будто сломанными; свою же задачу Томас Хетервик видел в том, чтобы обыкновенный, ничем не примечательный с первого взгляда объект вдруг оборачивался чем-то удивительным, зрелищным.

4 Мост Вздохов в Венеции Это название одного из мостов в Венеции через Дворцовый канал — Рио ди Палацио. Мост Вздохов был построен Антонио Конти в 1602 году и украшен в барочном стиле. Мост соединяет здание Дворца дожей, в котором располагался зал суда, и здание тюрьмы. "Вздохи", от которых берет название этот мост — это не вздохи влюбленных, а печальные вздохи осужденных, которые, проходя под стражей по этому крытому мосту, в последний раз бросали взгляд на Венецию.

5 Мост Золотые ворота в Сан-Франциско Мост Золотые Ворота в американском городе Сан-Франциско — один из самых известных мостов в мире. Любимец кино и сериалов, Золотые Ворота оставался самым большим висячим мостом в мире и является самым популярным местом у самоубийц на Земле. Живые мосты в Индии Мы отправляемся в район городка Черапунджи на северо-востоке Индии, который находится на высоте 1 300 метров и считается самым дождливым местом на Земле. Здесь для "выращивания" мостов используют корни каучуконоcного фикуса. Процесс "строительства" длится 10-15 лет. Живые мосты могут достигать длины 30 метров и выдерживать вес более 50-ти человек.

6 Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост Находится он в Швейцарии, на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт в кантоне Вале. Длина моста составляет 494 метра. Конечно же, у нас есть про него более подробный рассказ.