Самые необычные места в Новой Зеландии

1 Водопады Хука Живописная река Вайкато (впадающая в озеро Таупо) породила уникальные водопады Хука. Потоки бурлящей стихии несут 220 000 литров воды в секунду! Окаймленная пышной растительностью, река бурлит и пенится, поднимая в воздух мириады туманных капелек. Само собой, стремительная пучина привлекает поклонников рафтинга, жаждущих испытать прилив адреналина во время сплава по реке. Каскад Хука находится на территории туристического парка Уаиракеи, где можно спокойно прогуляться в тиши, пока ваши друзья барахтаются в стремнине Вайкато.

2 Лес секвой в Роторуа Зеландия славится настоящими старожилами – величественными секвойями. Горделивые красавицы устремляются в небо, возвышаясь над прочей флорой, но прогулка по лесу подарит еще больше незабываемых воспоминаний, если вы осмотрите местность с подвесных мостов. Видя, сколько чарующих шедевров заключено в этом небольшом уголке планеты, понимаешь истинную ценность бытия. Туры по чащам проводятся и в ночное время суток, когда на деревьях зажигают необычной формы светильники, озаряя мрак разноцветными огнями. Днем же можно полюбоваться пышной зеленью в лучах солнца.

3 Гейзер Леди Нокс Удивительный гейзер находится в вулканической зоне Таупо и был открыт совершенно случайно. Как-то раз узники расположенной неподалеку тюрьмы захотели постирать здесь грязную одежду и (к их вящему удивлению) гейзер внезапно проснулся, подняв бурлящую струю. Позднее выяснилось, что внутри расположены две камеры – с горячей и холодной водой. Стоит влить в жерло мыльный раствор, как происходит химическая реакция, вызывающая извержение. Предприимчивые новозеландцы не преминули воспользоваться диковинным чудом природы и ежедневно (ровно в 10:15 утра по местному времени) устраивают увлекательный аттракцион для туристов, пробуждая Леди Нокс ото сна.

4 Пещеры светлячков Вайтомо Если вам посчастливится наведаться в Новую Зеландию, обязательно посетите городок Те-Куити (что на Северном острове), поскольку здесь вы найдете феноменальные пещеры Вайтомо. Конечно, фотографиям не передать все великолепие живых огоньков, освещающих темные своды своим мистическим голубоватым светом. В пещере светлячков чувствуешь себя божеством, гуляющим среди небесных звезд. Неоновые природные огоньки причудливо мерцают, создавая замысловатые узоры.

5 Хоббитон Кому в детстве не хотелось очутиться в волшебной сказке? Что ж, в Новой Зеландии мечта может осуществиться! Нет ничего удивительного в том, что экранизации книг Толкина создавались на просторах этой страны, где вся природа будто стала живым воплощением иллюстраций эльфийских лесов. Специально для проведения съемок тут была построена миловидная деревушка Хоббитон. Ежедневно сюда приезжают сотни туристов, жаждущих почувствовать себя сопричастными жизни забавных хоббитов. Здешние строения – не бутафорские ширмы, а самые настоящие землянки, мастерски выполненные в соответствии с книжным описанием.

6 Кайкура и киты Небольшой городок Кайкура снискал свою славу среди любителей понаблюдать за обитателями моря. Близкое расположение глубоководной впадины способствует активному размножению планктона, что привлекает к местным берегам множество птиц, рыб и морских млекопитающих. Тут можно полюбоваться лениво спящими тюленями, а если посчастливится – даже кашалотами. Говорят, удача улыбнется тому, кто видел выныривающего великана-кита!

7 Милфорд Саунд – край фьордов Изумительно прекрасные заливы окружены каменистыми берегами, а с трехсотметровых скал текут водопады. Этот дивный край образовался в результате таянья многовековых ледников, и считается настоящим феноменом, так как здешняя вода на разных уровнях имеет различные степени солености. Благодаря этому в одном месте собрались представители различных природных экосистем. Насладиться окрестностями Милфорд Саунда можно с круизных катеров, с высоты птичьего полета (пролетая на самолете) или же пройдя туристическими тропами по вершинам скал. Строгие очертания суровых фьордов ласкают взор ценителей красоты без излишеств.

8 Поля люпинов в Текапо Городок Текапо приютился на берегу одноименной реки, чьи склоны поражают буйством цветущих люпинов. В наших широтах этот цветок распускается, как правило, в конце весны, а в Новой Зеландии любоваться им лучше всего в ноябре. Осенью луга подле Текапо превращаются в палитру сумасбродного художника, являя нам всевозможные оттенки. Люпины бывают самых разных цветов, но на здешних берегах они, как правило, голубые и нежно лиловые.

9 Каньоны реки Шотовер Шотовер (в окрестностях Квинстауна) славится своими стремительными течениями, что способствует развитию туристических развлечений. Особенной популярностью в здешних краях пользуются катания на моторных лодках. Вид на каньоны чарует: волны омывают каменистые берега, покрытые густой порослью, а за чащами виднеются горделивые горы. Право слово, подобные места достойны кисти величайших живописцев.

10 Термальный край чудес Уаи-О-Тапу Уаи-О-Тапу на зыке маори значит «священные воды» и такое имя парк получил благодаря своим уникальным водоемам с интересными названиями: Палитра художника, Бассейн шампанского, Ванна Дьявола. Здесь душу охватывает благоговейный трепет перед изумительными творениями величественной чародейки – матушки Природы. Как бы стремительно ни развивалась наука, никогда человеку не стать столь же искусным зодчим, какой стала наша планета. Миллиарды лет оттачивала она мастерство, доводя творения свои до абсолютного совершенства. Остается лишь безмолвно любоваться пленительными чудесами, затаив дыхание.

11 Кафедральная пещера

12 Долгие годы ветер и вода точили неприступную скалу, мало-помалу создав в ней грот, превратившийся в огромную пещеру длиной в 120 метров, а шириной в 20. Это место поразит не только взор, но и слух. Удивительная акустика пещеры в бухте даст фору любой филармонии, тут даже проводят концерты! Здешние пляжи словно сошли с открыток, став магнитом для дайверов. Песчаные дюны Те Паки Попав в Те Паки, словно переносишься в самое сердце Африки – в Сахару. Хотя кругом лишь песок, вы встретите толпы веселых туристов. Все приезжают сюда ради сэндсерфинга, он же – покатушки на доске по песку. Занятие это не опасное, но требует сноровки. Если решитесь спуститься с гребня дюны на доске, всенепременно наденьте защитные очки и прикройте лицо платком, иначе наглотаетесь песка.

13 Ледник Франца-Иосифа Новая Зеландия – страна контрастов, где помимо южных пляжей и песчаных дюн есть и воплощение вечной зимы. Ледник Франца-Иосифа находится в окрестностях Уэст-Кост, а вокруг него возведен национальный парк Вестленд. Европейское название ледник получил в честь ученого, его описавшего. Однако оригинальное название у племени маори («Слезы Хине Хукатэрэ» ) в разы поэтичнее! Согласно стародавней легенде, юная красавица уговорила возлюбленного прогуляться с ней по склонам, но бедолага погиб. Девушка проливала реки слез, пока те не обернулись холодным льдом, навечно сковав собой злосчастные горы.

14 Изумрудные озера Тонгариро Чудесам в Новой Зеландии нет числа, но в нашем списке самых интересных ее уголков просто нельзя обойти стороной изумительные водоемы национального парка Тонгариро. На территории парка (имеющего колоссальную культурную ценность) расположены спящие и активные вулканы, способствовавшие появлению кратеров, в которых скапливалась вода. Чарующий изумрудный цвет озера приобрели благодаря растворившимся минералам, попавшим в них из Красного Кратера.