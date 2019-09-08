Самые красочные места в Европе: вы захотите там жить (Фото)

1 Пять деревень, которые составляют Чинкве-Терре, Италия, полны разноцветных зданий. Чинкве-Терре - это скопление из пяти небольших деревень вдоль побережья Итальянской Ривьеры. Это также всемирное наследие ЮНеСКО и популярное туристическое направление благодаря своим красочным зданиям.

2 Небо Тромсе, Норвегия, часто освещается северным сиянием. Оно образуется при порывах заряженных частиц, освобожденных от солнца сталкиваются с газообразными частицами в магнитном поле Земли.

3 Река Рио Тинто находится в провинции Уэльва в Испании. Река, которая находится в испанском городе Минас-де-Риотинто, известна своими ржаво-красными оттенками красного и оранжевого. Оттенки можно отнести к более чем 5000-летней добыче полезных ископаемых в реке, а также к железу, растворенному за эти годы.

4 Залипье - это деревня на юго-востоке Польши, которая полностью состоит из зданий с цветочными узорами. Жители начали рисовать цветочные узоры на своих деревянных домах более 100 лет назад.

5 Кинсейл, Ирландия, является домом для многочисленных неоновых зданий. Многие из ярко окрашенных структур можно найти в центре города Кинсейл, который заполнен всем, от магазинов до художественных галерей.

6 Город Ментон, Франция, состоит почти полностью из красных, оранжевых и желтых зданий. Ментон расположен на восточной стороне Французской Ривьеры и наиболее известен своими культурами лимонов.

7 Система метро в Стокгольме, Швеция, была разработана, чтобы выглядеть как красочное произведение искусства. В шведском городе есть 100 станций метро, каждая из которых разрисована "уникальным искусством на его платформе, стенах или в зале ожидания".

8 Город Вроцлав на западе Польши полон привлекательной архитектуры. Вроцлав может быть известен своим старомодным очарованием, но современные путешественники предпочитают это место.

9 Нидерланды - одно из лучших мест в мире, где можно увидеть яркие тюльпаны. Голландский регион особенно известен своими цветочными полями, которые цветут с середины апреля до начала мая. Обычно включаются различные виды, а также другие цветы, такие как нарциссы и гиацинты.

10 Синяя деревня находится в муниципалитете Хускар в Испании. Эти некогда белые дома были окрашены в ярко-синий оттенок в 2011 году, чтобы продвигать испанскую премьеру фильма "Лос Питуфос", фильма о 3D смурфиках. Согласно Lonely Planet, Sony Pictures выбрала это место, потому что в Хуцкаре растет множество грибов, что делает его подходящим местом для представления героев мультфильмов, которые любят грибы.

11 Дворец Пена - это красочный замок в муниципалитете Синтры, Португалия. Дворец Пена "служит примером архитектуры романтического стиля 19 века".

12 Красочные здания также можно найти в Португалии на пляже Коста-Нова. Рыбаки когда-то проживали в этих прибрежных домах, но позже продавали их какдома для отдыха.