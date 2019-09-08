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Самые красочные места в Европе: вы захотите там жить (Фото)

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Самые красочные места в Европе: вы захотите там жить (Фото)
01:57 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости путешествия:Испания и Румыния предлагают яркую архитектуру, которая привлекает туристов со всего мира. Польша, Италия и Франция также являются домом для ярких мест, которые больше нигде не найти.

  • 1

    Пять деревень, которые составляют Чинкве-Терре, Италия, полны разноцветных зданий.

    Чинкве-Терре - это скопление из пяти небольших деревень вдоль побережья Итальянской Ривьеры. Это также всемирное наследие ЮНеСКО и популярное туристическое направление благодаря своим красочным зданиям.

  • 2

    Небо Тромсе, Норвегия, часто освещается северным сиянием.

    Оно образуется при порывах заряженных частиц, освобожденных от солнца сталкиваются с газообразными частицами в магнитном поле Земли.

  • 3

    Река Рио Тинто находится в провинции Уэльва в Испании.

    Река, которая находится в испанском городе Минас-де-Риотинто, известна своими ржаво-красными оттенками красного и оранжевого. Оттенки можно отнести к более чем 5000-летней добыче полезных ископаемых в реке, а также к железу, растворенному за эти годы.

  • 4

    Залипье - это деревня на юго-востоке Польши, которая полностью состоит из зданий с цветочными узорами.

    Жители начали рисовать цветочные узоры на своих деревянных домах более 100 лет назад.

  • 5

    Кинсейл, Ирландия, является домом для многочисленных неоновых зданий.

    Многие из ярко окрашенных структур можно найти в центре города Кинсейл, который заполнен всем, от магазинов до художественных галерей.

  • 6

    Город Ментон, Франция, состоит почти полностью из красных, оранжевых и желтых зданий.

    Ментон расположен на восточной стороне Французской Ривьеры и наиболее известен своими культурами лимонов.

  • 7

    Система метро в Стокгольме, Швеция, была разработана, чтобы выглядеть как красочное произведение искусства.

    В шведском городе есть 100 станций метро, каждая из которых разрисована "уникальным искусством на его платформе, стенах или в зале ожидания".

  • 8

    Город Вроцлав на западе Польши полон привлекательной архитектуры.

    Вроцлав может быть известен своим старомодным очарованием, но современные путешественники предпочитают это место.

  • 9

    Нидерланды - одно из лучших мест в мире, где можно увидеть яркие тюльпаны.

    Голландский регион особенно известен своими цветочными полями, которые цветут с середины апреля до начала мая. Обычно включаются различные виды, а также другие цветы, такие как нарциссы и гиацинты.

  • 10

    Синяя деревня находится в муниципалитете Хускар в Испании.

    Эти некогда белые дома были окрашены в ярко-синий оттенок в 2011 году, чтобы продвигать испанскую премьеру фильма "Лос Питуфос", фильма о 3D смурфиках. Согласно Lonely Planet, Sony Pictures выбрала это место, потому что в Хуцкаре растет множество грибов, что делает его подходящим местом для представления героев мультфильмов, которые любят грибы.

  • 11

    Дворец Пена - это красочный замок в муниципалитете Синтры, Португалия.

    Дворец Пена "служит примером архитектуры романтического стиля 19 века".

  • 12

    Красочные здания также можно найти в Португалии на пляже Коста-Нова.

    Рыбаки когда-то проживали в этих прибрежных домах, но позже продавали их какдома для отдыха.

  • 13

    Многочисленные области Бристоля, Англия, показывают красочные дома.

    Местные жители утверждают, что многие из самых ярких домов города расположены на улицах Клифтон-Вуд, Амброуз-роуд и Аргайл Плейс.

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