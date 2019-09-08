Самые красочные места в Европе: вы захотите там жить (Фото)

Пять деревень, которые составляют Чинкве-Терре, Италия, полны разноцветных зданий.
Чинкве-Терре - это скопление из пяти небольших деревень вдоль побережья Итальянской Ривьеры. Это также всемирное наследие ЮНеСКО и популярное туристическое направление благодаря своим красочным зданиям.
Небо Тромсе, Норвегия, часто освещается северным сиянием.
Оно образуется при порывах заряженных частиц, освобожденных от солнца сталкиваются с газообразными частицами в магнитном поле Земли.
Река Рио Тинто находится в провинции Уэльва в Испании.
Река, которая находится в испанском городе Минас-де-Риотинто, известна своими ржаво-красными оттенками красного и оранжевого. Оттенки можно отнести к более чем 5000-летней добыче полезных ископаемых в реке, а также к железу, растворенному за эти годы.
Залипье - это деревня на юго-востоке Польши, которая полностью состоит из зданий с цветочными узорами.
Жители начали рисовать цветочные узоры на своих деревянных домах более 100 лет назад.
Кинсейл, Ирландия, является домом для многочисленных неоновых зданий.
Многие из ярко окрашенных структур можно найти в центре города Кинсейл, который заполнен всем, от магазинов до художественных галерей.
Город Ментон, Франция, состоит почти полностью из красных, оранжевых и желтых зданий.
Ментон расположен на восточной стороне Французской Ривьеры и наиболее известен своими культурами лимонов.
Система метро в Стокгольме, Швеция, была разработана, чтобы выглядеть как красочное произведение искусства.
В шведском городе есть 100 станций метро, каждая из которых разрисована "уникальным искусством на его платформе, стенах или в зале ожидания".
Город Вроцлав на западе Польши полон привлекательной архитектуры.
Вроцлав может быть известен своим старомодным очарованием, но современные путешественники предпочитают это место.
Нидерланды - одно из лучших мест в мире, где можно увидеть яркие тюльпаны.
Голландский регион особенно известен своими цветочными полями, которые цветут с середины апреля до начала мая. Обычно включаются различные виды, а также другие цветы, такие как нарциссы и гиацинты.
Синяя деревня находится в муниципалитете Хускар в Испании.
Эти некогда белые дома были окрашены в ярко-синий оттенок в 2011 году, чтобы продвигать испанскую премьеру фильма "Лос Питуфос", фильма о 3D смурфиках. Согласно Lonely Planet, Sony Pictures выбрала это место, потому что в Хуцкаре растет множество грибов, что делает его подходящим местом для представления героев мультфильмов, которые любят грибы.
Дворец Пена - это красочный замок в муниципалитете Синтры, Португалия.
Дворец Пена "служит примером архитектуры романтического стиля 19 века".
Красочные здания также можно найти в Португалии на пляже Коста-Нова.
Рыбаки когда-то проживали в этих прибрежных домах, но позже продавали их какдома для отдыха.
Многочисленные области Бристоля, Англия, показывают красочные дома.
Местные жители утверждают, что многие из самых ярких домов города расположены на улицах Клифтон-Вуд, Амброуз-роуд и Аргайл Плейс.