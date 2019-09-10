Поездка в горы: Гуниб - страна утонченной экзотики (Фото)

1

Историю Гуниба можно поделить на два периода - до и после возведения крепости. Село было расположено в самой верхней точке плато и в нем произошли трагические события окончания Кавказской войны. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск.