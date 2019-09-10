Поездка в горы: Гуниб - страна утонченной экзотики (Фото)

Историю Гуниба можно поделить на два периода - до и после возведения крепости. Село было расположено в самой верхней точке плато и в нем произошли трагические события окончания Кавказской войны. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск.
Гунибская крепость — свидетельница Кавказской войны и исторический памятник Дагестана.
К центральной площади Гуниба ведет серпантин дороги.
Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Гуниб писал Айвазовский и снял в цвете Прокудин-Горский.
Фрунзенские (Барятинские) ворота имя которым присвоил император Александр II, который побывал здесь в 1871 году.
Сейчас в поселке проживает почти 2,5 тыс. человек, большая часть населения - аварцы.
Гуниб находится в 150 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Поселение возникло во второй половине 19 столетия в ходе строительства русского укрепленного пункта.