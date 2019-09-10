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Поездка в горы: Гуниб - страна утонченной экзотики (Фото)

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Поездка в горы: Гуниб - страна утонченной экзотики (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости путешествия:Одним из красивейших мест в Дагестане по праву можно назвать село Гуниб.

  • 1

    Историю Гуниба можно поделить на два периода - до и после возведения крепости. Село было расположено в самой верхней точке плато и в нем произошли трагические события окончания Кавказской войны. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск.

  • 2

    Гунибская крепость — свидетельница Кавказской войны и исторический памятник Дагестана.

  • 3

    К центральной площади Гуниба ведет серпантин дороги.

  • 4

    Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря.

  • 5

    Гуниб писал Айвазовский и снял в цвете Прокудин-Горский.

  • 6

    Фрунзенские (Барятинские) ворота имя которым присвоил император Александр II, который побывал здесь в 1871 году.

  • 7

    Сейчас в поселке проживает почти 2,5 тыс. человек, большая часть населения - аварцы.

  • 8

    Гуниб находится в 150 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Поселение возникло во второй половине 19 столетия в ходе строительства русского укрепленного пункта.

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