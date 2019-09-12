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Там, где всегда царит жара и светит солнце: самые "белоснежные" пляжи

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Там, где всегда царит жара и светит солнце: самые "белоснежные" пляжи
13:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Лето закончилось, но что нам мешает помечтать о пляже? Самые потрясающие места с белоснежным песком далее.

  • 1

    Навагио — пляж острова Закинф, Греция.

  • 2

    Манафару — атолл Хаа-Алиф, Мальдивы.

  • 3

    Пляж Райлей, Таиланд.

  • 4

    Пляж Лускентир — остров Харрис, Шотландия.

  • 5

    Пляж Уайтхэвен — остров Уитсанди, Австралия.

  • 6

    Пляж Титикавека — Раротонга, острова Кука.

  • 7

    Эль Нидо — Палаван, Филиппины.

  • 8

    Парк Уэймея Бэй Бич — Оаху, Гавайи.

  • 9

    Пляж Матира — Бора-Бора, Французская Полинезия.

  • 10

    Четырехмильный пляж, Квинсленд, Австралия.

  • 11

    Кало-де-Моро — Майорка, Испания.

  • 12

    Исла Контой — Кинтана-Роо, Мексика.

  • 13

    Верджин-Горда, Британские Виргинские острова.

  • 14

    Пляж Кейбл — Брум, Западная Австралия.

  • 15

    Транк Бэй — Сент-Джон, Американские Виргинские острова.

  • 16

    Архипелаг Лос-Рокес, Венесуэла.

  • 17

    Ланикай-Бич — Оаху, Гавайи.

  • 18

    Крейн-Бич — Лонг-Бэй, Барбадос.

  • 19

    Литтл-Корн-Айленд — Острова Корн, Никарагуа.

  • 20

    Залив Уайнглас — Тасмания, Австралия.

  • 21

    Пляж Бай Дай — Фукуок, Вьетнам.

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