Один из самых безбашенных отелей "Crane hotel faralda" в Амстердаме (Фото)

1 Со всего мира сюда стремятся любители острых ощущений, чтобы в полупрозрачной от дыма атмосфере полной свободы дать волю всем своим страстям одновременно. Наверное, именно для таких людей и создавался этот необычный отель. 1. Когда-то на верфи Амстердама гудели погрузчики, ворчали краны, скрипели от нагрузки тросы. Тут строили огромные корабли. Потом верфь стала не нужна (она закрылась в 1979 году), и вскоре на территории завелись художники и прочие хиппи, а все краны демонтировали. То есть, почти все.

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3 Сегодня бывшая верфь стала официальным и излюбленным местом тусовщиков - в арт-хаусной обстановке бывших складов и нагромождений контейнеров обитают хипстеры, да и просто рядовые туристы.

4 Это место является одной из самых популярных тусовочных площадок Европы. И настоящим раем для различных фотосессий.

5 Доминантой района - в прямом смысле этого слова - является последний оставшийся в живых гигантский портовый кран, построенный компанией Hensen в 1951 году. Когда это был просто "Кран № 13", который долгие годы был заброшен.

6 История умалчивает, что именно навело Эдвина Корнмана Руди на мысль выкупить кран, и устроить в нем отель, но это было сделано, да еще как!

7 Кран был полностью демонтирован и отреставрирован. После длившейся три с половиной года реконструкции (с 2011 по 2015 год), его общий вес увеличился со 198 тонн до 295 тонн - почти на 100 тонн! Конструкция была усилена, на ней появились лифты и новые помещения. А именно - всего-навсего три номера, размещенных на высоте от 35 до 50 метров над уровнем земли.

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9 На центральную площадку можно подняться как на лифте, так и по винтовой лестнице.

10 С лестничных площадок открываются виды на территорию бывшей верфи и город.

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12 На площадке оборудовано многофункциональное помещение, которое имеет тройное назначение - тут размещается офис, тут можно проводить вечеринки на 70 человек, также тут размещается профессиональная телестудия с интернет-каналом до 1гбит.

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14 В номера можно подняться только на лифте. Отделка каждого из номеров обошлась в сумму более миллиона евро. И это при том, что большая часть техники и материалов была предоставлена по бартеру, за рекламу. В любом случае, сама по себе сумма в три с небольшим миллиона евро за три номера внушает шок и трепет. Но гораздо больший шок испытываешь, когда видишь сами номера, над которыми поработали лучшие дизайнеры Голландии. Нижний номер Free Spirit площадью 36 метров выполнен в индустриально стиле с легкими нотками тотального безумия.

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17 На втором этаже номера расположена ванная комната с видом.

18 Средний номер Secret имеет аналогичную площадь, но оформлен еще более галлюциногенно.

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21 "Топовый" номер Mystic - сочетание дизайна и роскоши, также из номера открывается самый сумасшедший вид на город с высоты почти 50 метров.

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23 23. Хотя погодите, самый крутой вид открывается не из этого номера, а из гигантского открытого джакузи, размещенного на самом верху крана!