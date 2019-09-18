Путешествия по знаковым местам (Фото)

1 Авейру Те, кому посчастливилось бывать в летней Венеции, знают насколько она многолюдна, суетлива, и какой запах источает местный канал. Поэтому странно, что Авейру сравнивают с итальянской столицей. Будьте уверены, что португальский аналог Венеции в сто раз ярче и круче! Здесь даже дышится по-другому – намного свободнее. Эта местность примечательна живописными лагунами и удивительными пляжами, а также соляными копями, окружающими город. Попасть в Авейру можно по дороге центрального значения. Если символом Венеции для туристов считаются гондолы, то в Авейру это так называемые молисейры. Прогулка на них обойдется в десять евро за час. Стандартная экскурсия охватывает все традиционные местные достопримечательности. Любителям гастрономического туризма можно посоветовать местный десерт – мягкие яйца (ovos moles). Вкус у блюда весьма специфический, но попробовать его все равно стоит. Это яйца с сахаром в емкостях из теста, покрытые коржами различной формы, сделанные из просфорного теста.

2 Кошта-Нова Этот городок – мечта любого фотографа, пусть даже и не профессионального. Попадая сюда, трудно удержаться, чтобы не запечатлеть все архитектурное многообразие местной инфраструктуры. На это можно потратить всю цифровую память ваших фотокамер. К слову, изюминкой данного места являются оригинальные рыбацкие домики, все сплошь полосатые. Они называются palheiro. Здесь, обычно, хранили рыбацкую утварь, а в теплое время года даже жили. Пестрые домики обрамляют океан и радуют глаз разноцветными фасадами.

3 Коимбра Изначально этот город был административным центром Португалии, вплоть до 1256 года. Как и во многих столицах с многовековой историей, здесь в избытке старинных церквей и памятников. Именно в Коимбре расположен самый старый университет Португалии, барочная библиотека и уникальный архиепископский Дворец. В конце каждого учебного года (в мае) город превращается в развлекательный центр для студентов, которые отмечают завершение учебного процесса сжиганием мантий и посещением многочисленных ночных концертов и парадов.

4 Что посмотреть на университетской площади: Также на территории библиотеки расположен древнейший и самый большой Ботанический сад страны, основанный в 1772-1774 гг.

5 Лейрия Посетив это место, обязательно загляните в бывшую резиденцию Папы Римского (15 век), которая расположена в замке на холме. Еще одной немаловажной достопримечательностью является огромный по размерам и вместительности стадион, способный принять около 25 тысяч посетителей. Здесь проводят масштабные спортивные соревнования легкоатлетов и матчи по футболу. Здесь же, в бассейне с 25-метровыми дорожками, проходят и состязания по прыжкам в воду с трамплина. Ценителям старинной архитектуры советуем посетить замок Порту-де-Мош, возведенный в далеком 13 веке, но поврежденный землетрясением, и величественный кафедральный собор, который начинал историю своего существования с маленькой церквушки Носа-Сеньора-да-Пена. Ее стены сохранили отпечатки истории различных периодов.

6 Томар Этот город образовался в 12 веке вокруг укрепления тамплиеров, ставшего их португальской резиденцией. Монастырь-крепость – главная достопримечательность, которой гордятся местные жители. Будучи на центральной городской площади, не забудьте посетить Церковь-Ротонда Шарола в старой части города, крепость тамплиеров и старинную церковь Иоанна Крестителя. Если смотреть сверху на средневековую часть Томара, то она представляет собой крест. Каждое из четырех направлений, расположенных как стороны света, увенчано монастырями. Гурманы по достоинству оценят местные кулинарные изыски: кейжадаш и фатиаш-де-Томар. Первый десерт представляет собой пирожное из творога с добавлением тыквы и миндаля. Второй же является бисквитными кусочками в сиропе. К слову, бисквитное тесто здесь готовят в оригинальных емкостях, изобретенных местным жителем еще в прошлом веке. Если у вас в планах приобрести памятные сувениры, то Томар – лучшее место, где можно по низкой цене приобрести оригинальные украшения и прочие изделия местных умельцев в торговых лавках или на ярмарке на центральной городской улице.

7 Назаре В этот уютный и невероятно красивый рыбацкий городок Португалии съезжаются серферы всего мира, чтобы оседлать 30-метровые волны, которые считаются главной особенностью этой местности. Если все предыдущие города были перенасыщены архитектурными строениями, то Назаре удивит вас захватывающими дух панорамами побережья, открывающимися с мыса Ситиу. Высота этой скалы достигает 318 м, поэтому пешком на вершину могут взобраться только самые выносливые путешественники, для остальных же сооружен подъемник. Отдельного внимания заслуживает местная святыня - Ermida da Memória. Эту часовню соорудили в память о чудотворном спасении Богородицей лошади одного знатного мужа, которая чуть неупала с обрыва. Если останется время, посетите музей рыбака и рыбалки, а также ресторан со звездой Мишлена Taberna d'Adélia, который удивит вас изысками местной кухни. Только столик в этом престижном заведении лучше заказывать заранее или же придется ожидать, пока не появится свободное место.

8 Обидуш Это маленький городок не только по размерам, но и по численности населения (3 000 жителей). Здесь есть всего две улицы и одноименная крепость с массивными стенами по всему периметру замка (1500 м). Стены строились целых два века (с 12 по 14). Само же укрепление выполнено в классическом для Португалии стиле: четырехугольное сооружение с 30-метровыми сторонами. Но больше замка вам запомнятся жилые домики, от которых веет покоем и уютом: белые стены, черепичные крыши и очаровательные цветники в каждом дворе.

9 Cинтра Чтобы не стоять в очередях за билетами часами и не искать долго парковочные места, Синтру лучше посетить до 13.00 или уже после 16.00. Этот милый город радушно встретит вас уютными улочками и тенистыми склонами, где раскинулись шикарные виллы и дворцы. Синтру часто посещали королевские особы Португалии чтобы отдохнуть в окружении бесподобных пейзажей, парков и архитектурных творений. Главная достопримечательность города – бесподобный дворец Пена, который был построен в 19 веке и имеет национальный статус.