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Путешествие по самом безумном отеле Амстердама (Фото)

Смотрите фото (25)
Путешествие по самом безумном отеле Амстердама (Фото)
23:52 Чт, 19 Сентябрь 2019 Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости путешествия:Столица Голландии — злачное место. Со всего мира сюда стремятся любители острых ощущений, чтобы в полупрозрачной от дыма атмосфере полной свободы дать волю всем своим страстям одновременно.

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    Когда-то на верфи Амстердама гудели погрузчики, ворчали краны, скрипели от нагрузки тросы. Тут строили огромные корабли. Потом верфь стала не нужна (она закрылась в 1979 году), и вскоре на территории завелись художники и прочие хиппи, а все краны демонтировали. То есть, почти все.

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    Сегодня бывшая верфь стала официальным и излюбленным местом тусовщиков - в арт-хаусной обстановке бывших складов и нагромождений контейнеров обитают хипстеры, да и просто рядовые туристы.

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    Это место является одной из самых популярных тусовочных площадок Европы. И настоящим раем для различных фотосессий.

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    Доминантой района - в прямом смысле этого слова - является последний оставшийся в живых гигантский портовый кран, построенный компанией Hensen в 1951 году. Когда это был просто "Кран № 13», который долгие годы был заброшен.

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    История умалчивает, что именно навело Эдвина Корнмана Руди на мысль выкупить кран, и устроить в нем отель, но это было сделано, да еще как!

  • 7

    Кран был полностью демонтирован и отреставрирован. После длившейся три с половиной года реконструкции (с 2011 по 2015 год), его общий вес увеличился со 198 тонн до 295 тонн - почти на 100 тонн! Конструкция была усилена, на ней появились лифты и новые помещения. А именно - всего-навсего три номера, размещенных на высоте от 35 до 50 метров над уровнем земли.

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    На центральную площадку можно подняться как на лифте, так и по винтовой лестнице.

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    С лестничных площадок открываются виды на территорию бывшей верфи и город.

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    На площадке оборудовано многофункциональное помещение, которое имеет тройное назначение - тут размещается офис, тут можно проводить вечеринки на 70 человек, также тут размещается профессиональная телестудия с интернет-каналом до 1гбит.

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    В номера можно подняться только на лифте. Отделка каждого из номеров обошлась в сумму более миллиона евро. И это при том, что большая часть техники и материалов была предоставлена по бартеру, за рекламу. В любом случае, сама по себе сумма в три с небольшим миллиона евро за три номера внушает шок и трепет. Но гораздо больший шок испытываешь, когда видишь сами номера, над которыми поработали лучшие дизайнеры Голландии.

    Нижний номер Free Spirit площадью 36 метров выполнен в индустриально стиле с легкими нотками тотального безумия.

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    На втором этаже номера расположена ванная комната с видом.

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    Средний номер Secret имеет аналогичную площадь, но оформлен еще более галлюциногенно.

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    "Топовый"номер Mystic - сочетание дизайна и роскоши, также из номера открывается самый сумасшедший вид на город с высоты почти 50 метров.

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    Хотя погодите, самый крутой вид открывается не из этого номера, а из гигантского открытого джакузи, размещенного на самом верху крана!

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    Стоит добавить, что кран слегка поворачивается под воздействием силы ветра, поэтому вид из окна все время меняется. В спектр услуг отеля входит трансфер до Амстердама на частном самолете, с последующей доставкой до отеля на лимузине. При желании, можно заказать персонального телохранителя.

    Удовольствие жить в таком отеле стоит дорого - от 450 до 1 600 евро за ночь. Но надо сказать, что свободных номеров в нем практически не бывает. Еще бы, ведь в этом отеле понятие "get high"воспринимается не только в переносном смысле, но и в прямом.

    А для тех, кому и этого недостаточно, хозяева отеля предлагают всего за 85 евро прыгнуть со стрелы на веревке - с 90 метровым пролетом!

    Воистину, сумасшедшее место!

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Голландия, Амстердам, Путешествие, Отель, Сумасшедшее место.
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