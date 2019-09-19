Таящие в себе опасность: топ-5 небезопасных мест на планете

Остров змей
Есть на планете остров, где на один квадратный метр приходится до шести особей чешуйчатых пресмыкающихся. Неизвестно, почему именно один остров в Атлантическом океане так облюбовали эти опасные животные. Удивительно, что змеи – единственные жители этой территории. Остров змей смело можно назвать главным серпентарием планеты, путешествие на который весьма опасно по понятным причинам.
Калифорния
Как ни странно, побережье Калифорнии также входит в список самых опасных мест на планете. Все из-за огромного скопления белых акул, которые любят охотиться почти у самого берега. Ежегодно в водах этого города погибают люди, став жертвами безжалостных хищников. Но это не пугает многочисленных любителей водных развлечений, в частности серферов, которые, рискуя жизнью, устраивают в Калифорнии массовые заплывы.
Данакиль
Эта пустыня находится в Эфиопии, и она одна из самых ужасных мест, куда можно отважиться совершить путешествие. Дело в том, что температура воздуха здесь достигает отметки +50, а ядовитые газы, содержащиеся в атмосфере, губительны для человека. Кроме того, пустыня славится частыми мощными землетрясениями. Поговаривают, что если и существует ад, то он, несомненно, находится под Данакиль. Несмотря на это, пейзаж пустыни очень красочный и невероятно красивый. Но эта красота смертельная, поэтому оставьте идею увидеть ее собственными глазами.
Гора Вашингтона
На вершине горы в Вашингтоне похоронено множество жизней. Эта местность невероятно опасна из-за невиданной силы ветров. В обычные дни скорость ветра здесь достигает 100 м/с, а рекорд был зафиксирован в 1934 году – 370 метров! Подобная сила способна без труда стереть с лица земли дом, не говоря уже об отчаянных путешественниках, решивших сюда взобраться.
Бермудский треугольник
Уже долгие годы это место лидирует в числе самых опасных зон на планете. Явление треугольника изучали сотни ученых. Существуют теории, почему то и дело в водной глади на этой территории исчезают не только люди, но и целые корабли. Одни связывают это с мистическим параллельным измерением, другие - с НЛО, третьи - с потусторонними силами. Догадок много, но до сути пока не докопался никто. Известно только, что в этом участке моря выходит из строя техника, люди испытывают галлюцинации, а еще это место рождает циклоны, из-за чего его считают родиной штормов.