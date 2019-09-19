Таящие в себе опасность: топ-5 небезопасных мест на планете

1 Остров змей Есть на планете остров, где на один квадратный метр приходится до шести особей чешуйчатых пресмыкающихся. Неизвестно, почему именно один остров в Атлантическом океане так облюбовали эти опасные животные. Удивительно, что змеи – единственные жители этой территории. Остров змей смело можно назвать главным серпентарием планеты, путешествие на который весьма опасно по понятным причинам.

2 Калифорния Как ни странно, побережье Калифорнии также входит в список самых опасных мест на планете. Все из-за огромного скопления белых акул, которые любят охотиться почти у самого берега. Ежегодно в водах этого города погибают люди, став жертвами безжалостных хищников. Но это не пугает многочисленных любителей водных развлечений, в частности серферов, которые, рискуя жизнью, устраивают в Калифорнии массовые заплывы.

3 Данакиль Эта пустыня находится в Эфиопии, и она одна из самых ужасных мест, куда можно отважиться совершить путешествие. Дело в том, что температура воздуха здесь достигает отметки +50, а ядовитые газы, содержащиеся в атмосфере, губительны для человека. Кроме того, пустыня славится частыми мощными землетрясениями. Поговаривают, что если и существует ад, то он, несомненно, находится под Данакиль. Несмотря на это, пейзаж пустыни очень красочный и невероятно красивый. Но эта красота смертельная, поэтому оставьте идею увидеть ее собственными глазами.

4 Гора Вашингтона На вершине горы в Вашингтоне похоронено множество жизней. Эта местность невероятно опасна из-за невиданной силы ветров. В обычные дни скорость ветра здесь достигает 100 м/с, а рекорд был зафиксирован в 1934 году – 370 метров! Подобная сила способна без труда стереть с лица земли дом, не говоря уже об отчаянных путешественниках, решивших сюда взобраться.