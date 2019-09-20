В Дубае появится первый в мире отель с собственными джунглями (Фото)

1 Скоро здесь появится еще одна диковина — первый в мире отель с собственными джунглями. Здесь также будет искусственный пляж, бассейн-лягушатник и распыляющие водяную пыль деревья.

2 Стоимость отеля составит около 300 миллионов долларов. Элитная гостиница под названием Rosemont Hotel & Residences станет новейшим образцом первоклассной роскоши в Дубае.

3 Оператором отеля станет Curio, бренд гостиничной корпорации Hilton.

4 Смоделированные изображения будущего пятизвездочного отеля дают представление о том, какими будут рукотворные джунгли площадью семь тысяч квадратных метров, когда предстанут перед глазами посетителей.

5 Импровизированный лес будет находиться в пятиэтажном подиуме поверх двух 47-этажных башен. Он будет наполнен экзотическими растениями, чтобы гости отеля могли получить незабываемые впечатления.

6 Новый аттракцион в основном рассчитан на семейный отдых благодаря искусственному пляжу и бассейну. Считается, что это будет первый тропический лес на Ближнем Востоке.

7 В отеле будет 450 номеров и апартаментов в башне с лобби на 26-м этаже, бассейном на крыше, который как будто перетекает через край здания, первоклассной кухней, лаундж-зоной для VIP-гостей, спа-салоном и переговорными комнатами.