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В Дубае появится первый в мире отель с собственными джунглями (Фото)

Смотрите фото (9)
В Дубае появится первый в мире отель с собственными джунглями (Фото)
09:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Дубай и так известен на весь мир самым высоким небоскребом, невероятными искусственными островами и сводящей с ума роскошью.

  • 1

    Скоро здесь появится еще одна диковина — первый в мире отель с собственными джунглями. Здесь также будет искусственный пляж, бассейн-лягушатник и распыляющие водяную пыль деревья.

  • 2

    Стоимость отеля составит около 300 миллионов долларов. Элитная гостиница под названием Rosemont Hotel & Residences станет новейшим образцом первоклассной роскоши в Дубае.

  • 3

    Оператором отеля станет Curio, бренд гостиничной корпорации Hilton.

  • 4

    Смоделированные изображения будущего пятизвездочного отеля дают представление о том, какими будут рукотворные джунгли площадью семь тысяч квадратных метров, когда предстанут перед глазами посетителей.

  • 5

    Импровизированный лес будет находиться в пятиэтажном подиуме поверх двух 47-этажных башен. Он будет наполнен экзотическими растениями, чтобы гости отеля могли получить незабываемые впечатления.

  • 6

    Новый аттракцион в основном рассчитан на семейный отдых благодаря искусственному пляжу и бассейну. Считается, что это будет первый тропический лес на Ближнем Востоке.

  • 7

    В отеле будет 450 номеров и апартаментов в башне с лобби на 26-м этаже, бассейном на крыше, который как будто перетекает через край здания, первоклассной кухней, лаундж-зоной для VIP-гостей, спа-салоном и переговорными комнатами.

  • 8

    Для гостей с детьми также предусмотрена детская игровая зона, боулинг и батут.

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Путешествия, Города, Дубаи, Джунгли, Отели в Дубаях, Отель с собственными джунглями.
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