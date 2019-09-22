Страна льдов и водопадов: уникальные фото Исландии, сделанные с любовью

Год назад девушка отправилась в Исландию - и ей там так понравилось, что она решила остаться! За это время Сигне объездила остров вдоль и поперек, но не устает восхищаться его красотами и делать все новые и новые снимки. По словам Сигне, Исландия - практически рай для любого фотографа и неудивительно, что Инстаграм трещит по швам от видов это великолепной страны. Куда бы вы там ни отправились, вас ждут разные чудеса. То это кипящие грязевые лужи, то разноцветные горы, то черные пляжи, покрытые кусками льда, то захватывающие дух водопады… И эти чудеса никогда не кончаются.
Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes). Исландская черная лисица
Рейкьявик. Весна в Исландии
Где-то на юге Исландии. Кто-то считает эти цветы сорняком, но они любую фотографию делают лучше
Водопад Глюфрафосс (Gljúfrafoss), пещера с термальным источником
Пляж Утри-Тунга (Ytri Tunga), пляж с колонией тюленей
Исландские лошади
Бриллиантовый пляж (Diamond Beach), пляж с черным песком и кусочками льда, отколовшимися от айсбергов
Пещера Гретегья (Grjótagjá) с термальным источником
Гора Вестрахорн (Vestrahorn)
Водопад Скоугафосс (Skógafoss)
Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes)
Гора Киркьюфетль (Kirkjufell), полуостров Снайфедльснес
Полуостров Ватнснес, скала Хвитсеркюр (Hvitserkur). Царство тюленей
Водопад Хауифосс (Háifoss)
Гейзер Строккюр (Strokkur)
Рейкьявик (Reykjavik) в два часа ночи
Водопад Хрейнфоссар (Hraunfossar)
Полуостров Вестфирдир (Westfjords)
Водопад Годафосс (Goðafoss)
Полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes)
Рыбацкая деревня Арнарстапи (Arnarstapi)
Ледниковое озеро Йекюльсаурлоун (Jökulsárlón). Много льда и тюленей
Пляж Рейнисфияра (Reynisfjara), пляж с черным песком
Водопад Глюфрафосс (Gljúfrafoss)
Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)
Пляж Рейнисфияра (Reynisfjara), рядом - базальтовые кекуры Рейнисдрангар
Гора Вестрахорн (Vestrahorn)
Каньон Студлагил (Stuðlagil), каньон базальтовых колонн