Страна льдов и водопадов: уникальные фото Исландии, сделанные с любовью

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Год назад девушка отправилась в Исландию - и ей там так понравилось, что она решила остаться! За это время Сигне объездила остров вдоль и поперек, но не устает восхищаться его красотами и делать все новые и новые снимки. По словам Сигне, Исландия - практически рай для любого фотографа и неудивительно, что Инстаграм трещит по швам от видов это великолепной страны. Куда бы вы там ни отправились, вас ждут разные чудеса. То это кипящие грязевые лужи, то разноцветные горы, то черные пляжи, покрытые кусками льда, то захватывающие дух водопады… И эти чудеса никогда не кончаются.