Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Только ты и никого больше: места, в которых можно побыть наедине с самим собой

Смотрите фото (11)
Только ты и никого больше: места, в которых можно побыть наедине с самим собой
14:04 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:На нашей планете полно мест, где человек может почувствовать, что по сравнению с окружающим миром он лишь маленькая песчинка.

  • 1

    Национальный парк Арки, США

    Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет.

  • 2

    Солончак Уюни, Боливия

    В Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж — это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле.

    В сезон дождей солончак превращается в огромное зеркало.

  • 3

    Южная Моравия, Чехия

    Это место все чаще называют славянской Тосканой и есть за что. Это одно из самых живописных мест в Центральной Европе. Фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками – здесь есть всё.

  • 4

    Пик-Дистрикт, Великобритания

    Пик-Дистрикт — гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками.

  • 5

    Пустыня Намиб, Намибия

    В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты.

  • 6

    Доломиты, Италия

    Доломиты состоят из скалистых групп — известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии — процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет.

  • 7

    Ландманналойгар, Исландия

    Именно здесь находятся знаменитые исландские горячие источники. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли.

  • 8

    Ватнайёкюдль, Исландия

    Ватнайёкюдль, — самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность — необычные ледяные пещеры.

  • 9

    Остров Скай, Великобритания

    Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр — высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки.

  • 10

    Бещады, Польша

    Бещады — это самые красивые и дикие горы в Польше, которые являются частью «большого лука» Восточных Карпат. В западной части Восточных Бескидов есть гора Тарница — 1346 метров высотой, которая стала излюбленным местом туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Национальный парк, Природа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь