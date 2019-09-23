Только ты и никого больше: места, в которых можно побыть наедине с самим собой

Национальный парк Арки, США
Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет.
Солончак Уюни, Боливия
В Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж — это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле.
В сезон дождей солончак превращается в огромное зеркало.
Южная Моравия, Чехия
Это место все чаще называют славянской Тосканой и есть за что. Это одно из самых живописных мест в Центральной Европе. Фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками – здесь есть всё.
Пик-Дистрикт, Великобритания
Пик-Дистрикт — гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками.
Пустыня Намиб, Намибия
В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты.
Доломиты, Италия
Доломиты состоят из скалистых групп — известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии — процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет.
Ландманналойгар, Исландия
Именно здесь находятся знаменитые исландские горячие источники. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли.
Ватнайёкюдль, Исландия
Ватнайёкюдль, — самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность — необычные ледяные пещеры.
Остров Скай, Великобритания
Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр — высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки.
Бещады, Польша
Бещады — это самые красивые и дикие горы в Польше, которые являются частью «большого лука» Восточных Карпат. В западной части Восточных Бескидов есть гора Тарница — 1346 метров высотой, которая стала излюбленным местом туристов.