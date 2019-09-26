Жизнь в пещере: удивительные города для тех, кому надоела городская жизнь (Фото)

1 Тру, Франция Тpy, рaспoложенный в департаменте Луар-э-Шер, одна из самыx очаровательных деревень Франции. Она также считается самой хорошо сохранившейся пещерной деревней в стране. Одомашненные пещерные жилища рассказывают историю, столь же богатую, как и замки региона. Деревня раскинулась на трех разных уровнях: на дне самые старые здания, датирующиеся средневековьем; на среднем уровне находятся жилища троглодитов; на плато, выходящем на долину, находится Верхний город. В нем есть великолепные террасы, дорожки и множество пещерных домов XI и XII веков, построенные прямо на склонах крутого холма. Некоторые из них доступны для размещения путешественников.

2 Матера, Италия Матера - одна из самых впечатляющих пещерных деревень. Она находится на вершине хребта с глубокими каньонами по обе стороны, где люди живут и работают в пещерах. Люди начали селиться здесь, по крайней мере, 9 тыс. лет назад. Построили они свои дома в естественных пещерах стен каньона и продолжали расширять их, пока, не появились тысячи жилищ по всему городу. В то время как сейчас Матера стала популярным туристическим местом, когда-то она считалась источником позора, как место бедности, высоких показателей детской смертности и малярии. Жители вели свой быт в пещерах без электричества, канализации и водопровода. После того как ситуация стала более известной остальному миру, они были переселены, а пещерные дома были постепенно заброшены в 1950-х и 60-х годах, но всего 20 лет спустя они больше не считались скандальными, а стали захватывающим напоминанием о прошлом. В 1993 году, после того как пещерные дома были отремонтированы, Матера была призвана объектом наследия ЮНЕСКО. В настоящее время многие пещеры были преобразованы в стильные закусочные и отели.

3 Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания Расположенный недалеко от Андалусии, впечатляющий скалистый город Испании Ронда, Сетениль-де-лас-Бодегас, - это небольшая деревня, построенная под нависающим массивным утесом. Здесь многие жители буквально живут под скалой, в пещероподобных сооружениях, которые были встроены в ущелье. Массивные скальные образования выступают над некоторыми из улиц, предлагая приветственную тень в жаркие летние месяцы. Фруктовые ларьки и уличные кафе, также расположенные в пещерах, подают блюда, приготовленные из местных оливок, миндаля и чоризо. Деревня является частью знаменитого маршрута по белым деревням, которые усеивают холмы между Кадисом и Малагой, в двух часах езды от шумных достопримечательностей в Севилье.

4 Кандован, Иран Об этой необыкновенной древней деревне в провинции Восточный Азарбайджан, недалеко от города Тебриз в Иране, мало кто знает. Кандован был основан около 800 лет назад. Там живут около 670 человек. Он был частично сформирован вулканическими остатками от мощных извержений Мон-Саханда. К радости гостей, живописные интерьеры пещер с роскошными жилыми помещениями. Регион славится не только своей живописной красотой, но и целебной силой своих родниковых вод.

5 Майра, Турция Древний ликийский город мира - один из многих исторических сокровищ Средиземноморского побережья Турции. Майра была ведущим городом Ликийского союза и превзошла Ксанф в ранние византийские времена, чтобы стать столицей Ликии. Сегодня его главными достопримечательностями являются Большой театр, в котором когда-то сидели до 13 000 зрителей, и некрополь. Некрополь представляет собой серию гробниц, вырезанных в скалах, украшенные рельефами и погребальными изображениями. Двойные сводчатые коридоры амфитеатра хорошо сохранились, и даже надпись: "место торговца Геласия" - место расположения древней концессионной трибуны.

6 Бандиагара, Мали Склон Бандиагара состоит из ландшафта скал и песчаных плато, а также потрясающей архитектуры, которая включает в себя зернохранилища, святилища, дома и общие места встреч, известные как Тогу На. Построенная в скалах жителями Западной Африки, деревня считается одним из самых впечатляющих мест региона. До сих пор на этом месте люди проводят священные ритуалы и чтут традиции. Бандиагаре удавалось оставаться в стороне от посещения туристами до недавнего времени. Она становится все более популярной для гостей. Возможно, скоро здесь начнут строительство новой автомагистрали, а также развитие инфраструктуры. Лучший способ изучить его - нанять местного гида. Предприняв поход на вершину скалы, вы будете вознаграждены невероятным видом на долину.

7 Кустоначи пещеры, Сицилия Отель Grotta Mangiapane расположен в пещере на Сицилии. Расположенная на западном побережье, древняя деревня оставалась нетронутой в течение почти семидесяти лет после того, как была заброшена в 1950-х годах. А сегодня она функционирует как музей под открытым небом, где посетители могут вернуться в прошлое, и увидеть итальянскую жизнь во время ее пика, много лет назад. Хотя рисунки внутри пещеры указывают на то, что она, возможно, заселялась в течение тысячелетий. Деревня в ее нынешнем виде была основана в начале 1800-х годов семьей Мангиапане.

8 Матмата, Тунис Большинство поклонников "Звездных войн" знают Матмату как вымышленный пейзаж и дом Люка Скайуокера. Многие из сцен первого фильма были сняты прямо здесь, в африканской стране Тунис, в отеле Sidi Driss. Традиционный берберский дом был построен столетия назад, и сегодня предлагает посетить традиционные номера троглодитов. Чтобы избежать испепеляющего жаркого климата и пустынных ветров региона, местные жители - берберы построили эти невероятные подземные дома, некоторые из которых вырыты на 7 метров в землю. Подземные поселения на самом деле оставались скрытыми на протяжении веков, и никто не знал об их существовании до 1960-х годов. Это стало популярным туристическим направлением, и такие отели, как Hotel Marhala, предлагают авантюрным путешественникам возможность пожить как местные люди.