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Жизнь в пещере: удивительные города для тех, кому надоела городская жизнь (Фото)

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Жизнь в пещере: удивительные города для тех, кому надоела городская жизнь (Фото)
13:36 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти гopодa весьма таинственны, а древние жилища богаты историческими и кyльтурными артефактами из несколькиx разных цивилизаций.

  • 1

    Тру, Франция

    Тpy, рaспoложенный в департаменте Луар-э-Шер, одна из самыx очаровательных деревень Франции. Она также считается самой хорошо сохранившейся пещерной деревней в стране. Одомашненные пещерные жилища рассказывают историю, столь же богатую, как и замки региона.

    Деревня раскинулась на трех разных уровнях: на дне самые старые здания, датирующиеся средневековьем; на среднем уровне находятся жилища троглодитов; на плато, выходящем на долину, находится Верхний город. В нем есть великолепные террасы, дорожки и множество пещерных домов XI и XII веков, построенные прямо на склонах крутого холма. Некоторые из них доступны для размещения путешественников.

  • 2

    Матера, Италия

    Матера - одна из самых впечатляющих пещерных деревень. Она находится на вершине хребта с глубокими каньонами по обе стороны, где люди живут и работают в пещерах. Люди начали селиться здесь, по крайней мере, 9 тыс. лет назад. Построили они свои дома в естественных пещерах стен каньона и продолжали расширять их, пока, не появились тысячи жилищ по всему городу.

    В то время как сейчас Матера стала популярным туристическим местом, когда-то она считалась источником позора, как место бедности, высоких показателей детской смертности и малярии.

    Жители вели свой быт в пещерах без электричества, канализации и водопровода. После того как ситуация стала более известной остальному миру, они были переселены, а пещерные дома были постепенно заброшены в 1950-х и 60-х годах, но всего 20 лет спустя они больше не считались скандальными, а стали захватывающим напоминанием о прошлом.

    В 1993 году, после того как пещерные дома были отремонтированы, Матера была призвана объектом наследия ЮНЕСКО. В настоящее время многие пещеры были преобразованы в стильные закусочные и отели.

  • 3

    Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания

    Расположенный недалеко от Андалусии, впечатляющий скалистый город Испании Ронда, Сетениль-де-лас-Бодегас, - это небольшая деревня, построенная под нависающим массивным утесом. Здесь многие жители буквально живут под скалой, в пещероподобных сооружениях, которые были встроены в ущелье.

    Массивные скальные образования выступают над некоторыми из улиц, предлагая приветственную тень в жаркие летние месяцы.

    Фруктовые ларьки и уличные кафе, также расположенные в пещерах, подают блюда, приготовленные из местных оливок, миндаля и чоризо. Деревня является частью знаменитого маршрута по белым деревням, которые усеивают холмы между Кадисом и Малагой, в двух часах езды от шумных достопримечательностей в Севилье.

  • 4

    Кандован, Иран

    Об этой необыкновенной древней деревне в провинции Восточный Азарбайджан, недалеко от города Тебриз в Иране, мало кто знает. Кандован был основан около 800 лет назад. Там живут около 670 человек. Он был частично сформирован вулканическими остатками от мощных извержений Мон-Саханда.

    К радости гостей, живописные интерьеры пещер с роскошными жилыми помещениями. Регион славится не только своей живописной красотой, но и целебной силой своих родниковых вод.

  • 5

    Майра, Турция

    Древний ликийский город мира - один из многих исторических сокровищ Средиземноморского побережья Турции. Майра была ведущим городом Ликийского союза и превзошла Ксанф в ранние византийские времена, чтобы стать столицей Ликии. Сегодня его главными достопримечательностями являются Большой театр, в котором когда-то сидели до 13 000 зрителей, и некрополь.

    Некрополь представляет собой серию гробниц, вырезанных в скалах, украшенные рельефами и погребальными изображениями. Двойные сводчатые коридоры амфитеатра хорошо сохранились, и даже надпись: "место торговца Геласия" - место расположения древней концессионной трибуны.

  • 6

    Бандиагара, Мали

    Склон Бандиагара состоит из ландшафта скал и песчаных плато, а также потрясающей архитектуры, которая включает в себя зернохранилища, святилища, дома и общие места встреч, известные как Тогу На. Построенная в скалах жителями Западной Африки, деревня считается одним из самых впечатляющих мест региона.

    До сих пор на этом месте люди проводят священные ритуалы и чтут традиции. Бандиагаре удавалось оставаться в стороне от посещения туристами до недавнего времени. Она становится все более популярной для гостей. Возможно, скоро здесь начнут строительство новой автомагистрали, а также развитие инфраструктуры. Лучший способ изучить его - нанять местного гида. Предприняв поход на вершину скалы, вы будете вознаграждены невероятным видом на долину.

  • 7

    Кустоначи пещеры, Сицилия

    Отель Grotta Mangiapane расположен в пещере на Сицилии. Расположенная на западном побережье, древняя деревня оставалась нетронутой в течение почти семидесяти лет после того, как была заброшена в 1950-х годах.

    А сегодня она функционирует как музей под открытым небом, где посетители могут вернуться в прошлое, и увидеть итальянскую жизнь во время ее пика, много лет назад. Хотя рисунки внутри пещеры указывают на то, что она, возможно, заселялась в течение тысячелетий. Деревня в ее нынешнем виде была основана в начале 1800-х годов семьей Мангиапане.

  • 8

    Матмата, Тунис

    Большинство поклонников "Звездных войн" знают Матмату как вымышленный пейзаж и дом Люка Скайуокера. Многие из сцен первого фильма были сняты прямо здесь, в африканской стране Тунис, в отеле Sidi Driss. Традиционный берберский дом был построен столетия назад, и сегодня предлагает посетить традиционные номера троглодитов.

    Чтобы избежать испепеляющего жаркого климата и пустынных ветров региона, местные жители - берберы построили эти невероятные подземные дома, некоторые из которых вырыты на 7 метров в землю. Подземные поселения на самом деле оставались скрытыми на протяжении веков, и никто не знал об их существовании до 1960-х годов. Это стало популярным туристическим направлением, и такие отели, как Hotel Marhala, предлагают авантюрным путешественникам возможность пожить как местные люди.

  • 9

    Гереме, Каппадокия

    Регион Каппадокия в Турции является одним из самых известных пещерных городов в мире. Он был впервые построен в римскую эпоху среди изысканных скальных образований, которые доминируют в этой области.

    Твердые природные скалы служили фундаментом для всей древней архитектуры и церквей, вырезанными непосредственно в скалах. Сегодня в деревне проживает около 2 000 человек. Она могла быть заселена еще в 1800 году до нашей эры. Этот прекрасный город - то, что действительно нужно увидеть, чтобы поверить в сказку.

Невероятные места нашей планеты, где обязательно нужно загадать желание (Фото)

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