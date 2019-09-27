Скачать
Пятница, 27.09.2019
Пристайко договорился с главой МИД Шри-Ланки о безвизе: детали
Пристайко договорился с главой МИД Шри-Ланки о безвизе: детали
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
МВФ и Украина будут обсуждать новую программу финансирования
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Куда бы отправиться осенью?: самые популярные направления

Смотрите фото (11)
Куда бы отправиться осенью?: самые популярные направления
10:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости путешествия:27 сентября мир отмечает День туризма. И мы знаем, как отпраздновать его незабываемо! Самых популярных местах для осеннего отдыха.

  • 1

    Карпаты

    Если вы хотите насладиться невероятными пейзажами, то первой остановкой нашего топа лучших осенних направлений станут украинские Карпаты. Горы перевернут ваше воображение об отдыхе, ведь там можно на полную отдохнуть душой, побыть наедине с природой и набраться сил на новые свершения.

    Почему стоит выбрать Карпаты? Мягкая и комфортная погода, красота природы и сравнительно низкие цены на отдых – это те факторы, которые склоняют туристов отдать предпочтение украинским Карпатам. Осенью вы сможете подняться в горы, увидеть первый снег, насобирать грибов или попробовать на себе действие лечебных спа и бань.

  • 2

    Рахов

    Рахов является одним из самых популярных направлений среди туристов, ведь именно там проходит ежегодный фестиваль "Белого золота Карпат". Белым золотом там называют брынзу, которую гуцулы производят не один десяток лет.

  • 3

    Мукачево

    Мукачево не менее популярное место для осенних путешествий. Этот город называют "жемчужиной Закарпатья". Он по-настоящему поражает своей европейской архитектурой и уютными улочками. Кроме этого, там есть множество памятников архитектуры. Их много как в самом городе, так и за его пределами. И хотя в Мукачево нет высоких гор, но есть много интересных фестивалей. Поэтому скучать точно не придется!

  • 4

    Озеро Синевир

    На территории Закарпатья расположены 32 озера. Но самое красивое озеро Синевир, которое еще называют "Морским глазом Карпат", и это отнюдь не безосновательно. Оно образовалось в послеледниковый период примерно 10 тысяч лет назад в результате перекрытия речной долины сдвигами. Сейчас оно находится на высоте 989 метров над уровнем моря, близ села Синевирская поляна. Его красота и величие просто поражают, а виды вокруг него навсегда запечатлятся в памяти.

  • 5

    Львов

    Еще одним важным направлением для путешествий осенью станет культурная столица Украины – Львов. Этот город просто создан для незабываемого осеннего путешествия, ведь такого количества вкусного кофе, горячего шоколада, выпечки и струделей вы не найдете нигде. Львов славится не только фантастическим гастрономическим туризмом, но и величественной архитектурой, которую не найти в других городах нашей страны. 

  • 6

    Черновцы

    Город часто сравнивают со столицей Франции, называя "маленьким Парижем", или же "украинской Веной или Прагой". Однако этому городу не нужны ярлыки, он аутентичен и уникален. Черновцы могут похвастаться красивым университетом, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы съезжаются из разных точек мира, чтобы увидеть Черновицкий национальный университет вживую. Но это далеко не единственная достопримечательность, которой поражают Черновцы. Путешествуя по городу, обязательно прогуляйтесь по площадям, которых в Черновцах действительно много. А также, хоть на минутку загляните на улицу Кобылянской. Это большая пешеходная улица, имеющая особую атмосферу.

  • 7

    Кипр

    Для тех, кто еще не успел насладиться солнцем и морем, и категорически не хочет отпускать лето, хорошим вариантом станет Кипр. Тем более, эта маленькая страна расположена всего в трех часах полета от Украины, но красотой не уступает Турции или Египту. Зато цены там действительно на уровень ниже, особенно осенью.

    К слову, сезон на Кипре продолжается до ноября! Средняя температура в сентябре и октябре держится на уровне +27...+30 градусов по Цельсию. Но даже в ноябре там редко замерзнешь, так как температура не падает ниже +20. Напомним, что украинцы могут путешествовать на Кипр без визы, а с запуском рейсов от лоукост-авиакомпаний, отдых стал еще доступнее! 

  • 8

    Прага

    Кнедлики, трдло и шоколадный "Захер" согреют вашу душу в Праге. Этот город считается одним из самых красивых городов Европы. Почти все достопримечательности расположены в центре и их легко можно обойти пешком. Прекрасным местом для прогулки может стать остров Кампа в самом центре Праги, рядом с Карловым мостом. Этот остров создали искусственно между рекой Влтавой и небольшим каналом Чертовка. И несмотря на то, что это очень хорошее место, людей там немного.

  • 9

    Рим

    Комфортнее гулять по Риму именно осенью, потому что в это время года там хорошая погода. Однако за один день там может несколько раз выйти солнце и падать дождь. Поэтому созерцая величественный Колизей, не забудьте взять дождевик. К слову, Колизей открыт и в вечернее время с мая до конца октября. 

  • 10

    Вильнюс

    Бюджетным аналогом Праги и Рима может стать европейский и уютный Вильнюс. Приятной неожиданностью может стать отношение литовцев к украинцам, а также низкие цены. К тому же, город небольшой – вдвое меньше Киева. И обойти его удастся всего за два дня, но впечатлений насобираете на долгие месяцы вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Кипр, Львов, Рим, Карпаты, Путешествие, Черновцы, Прага, Турист, Вильнюс, Осень, Мукачево, Где отдохнуть, Рахов, Озеро Синевир, Туриз, Осеннее путешествие, Куда поехать осенью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
03 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
04 Ким Кардашян в 18 лет: знаменитость показала свое юношеское фото
05 Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госпогранслужба отчиталась о ситуации на донбасских КПВВ
Госпогранслужба отчиталась о ситуации на донбасских КПВВ
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
Синоптическое утешение: погода на Воздвижение Господня
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Google с днем рождения!: компания выпустила праздничный Doodle к 21-летию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь