Удивительная Колумбия: интересные места для путешествия (Фото)

1 Попаян Первый в нашем списке - замечательный город Попаян. Как и во многих других городах в графстве, он имеет давнее прошлое, начиная с 16-го века. Расположенный на юго-западе Колумбии и известный местными жителями как Белый Город. Это прозвище происходит от побеленных зданий города, которые выглядят потрясающе. Впервые заселенный в 1537 году, он имеет мягкий климат, который идеально подходит для многих путешественников и тех, кто хочет избежать сильной жары других колумбийских городов. Он также привлекателен для туристов своей непринужденной атмосферой и оживленной ночной жизнью. Здесь стоит посетить церкви Иглесия-де-Эрмита и Иглесия-де-Сан-Франциско.

2 Сан Андреа и Провиденсия На самом деле это группа из двух островных архипелагов, расположенных в Карибском море у побережья Колумбии. На самом деле они физически ближе к Никарагуа, но принадлежат Колумбии и являются отличным местом для отдыха. Поскольку они находятся на Карибах, вы можете рассчитывать на потрясающие пляжи и кристально чистую воду. Чистая вода делает оба острова идеальными для подводного плавания и дайвинга, так как здесь обитает разнообразная морская флора и фауна. Передвигаться по обоим островам также весело, так как это делается на старых школьных автобусах.

3 Сан Агустин Это не самое большое место в Колумбии, но это одно из лучших. Сан-Агустин наиболее известен потрясающим пейзажем, который окружает его, а также историческими останками затерянной цивилизации, к которой он близок. Это делает посещение идеальным для получения некоторой культуры и возвращения некоторых потрясающих воспоминаний, когда вы едете домой. Руины содержат более 500 монолитов и статуй и оцениваются примерно в период 100 г. н.э. Никто не знает точно, кто это построил. Сан-Агустин сам по себе является очаровательным местом, чтобы провести время с дружелюбными местными жителями и удобными отелями.

4 Сан Хиль Расположенный на северо-востоке страны, это старый колониальный город. Первоначально созданный в 1689 году, теперь она является туристической столицей этого региона в Колумбии. Главная достопримечательность для путешественников здесь - это множество развлечений от каякинга до горного велосипеда и рафтинга. Когда солнце садится, Parque La Libertad - это место, где можно выпить и пообщаться. Если вы хотите прогуляться в течение дня, Plaza de Mercado - это крытый рынок, где вы можете приобрести много вкусной еды.

5 Вилла де Лейва Этот небольшой городок, расположенный недалеко от Боготы, является идеальным местом для отдыха от оживленной городской жизни. Здесь находится Plaza Mayor, крупнейшая городская площадь во всей Колумбии. Хотя у нее довольно ужасное прошлое - в древние времена ее использовали для казни людей. Теперь же здесь проводятся фестивали и она выступает в качестве центра социальной жизни города. У этого симпатичного города также есть ошеломляющая архитектура из-за мавританского влияния.

6 Национальный парк Натураль Тайрона При посещении этой части Южной Америки очень важен Национальный парк Натураль Тайрона. Это обширная территория, которая идеально подходит для того, чтобы увидеть удивительную дикую природу. Здесь также есть несколько сказочных старых руин, которые внушают страх.

7 Картахена Возможно, самый красивый город в Колумбии - Картахена. Он, безусловно, было одним из самых важных с течением времени из-за его прибрежного расположения. Это привело к тому, что в 16, 17 и 18 веках он стал ключевым портом в Колумбии для торговцев. Действительно, вы все еще можете увидеть древние укрепления, которые были возведены, чтобы защитить этот важный город от пиратов.

8 Медельин Это может показаться странным выбором, поскольку Медельин когда-то был самым опасным городом на планете. Многие до сих пор связывают его с наркопреступностью и насилием, но это уже не так. С тех пор как Пабло Эскобар умер в 1990-х годах, город претерпел огромные изменения. Это означает, что теперь людям безопасно путешествовать и наслаждаться отдыхом. Современный город с живой атмосферой. Здесь есть множество кафе и баров, где можно отдохнуть, когда вам нужен перерыв.