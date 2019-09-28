Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)

1 Геопарк Йеглю Тайвань Эта местность похожа, одновременно, на соты и свечи, расплавившиеся под собственной тяжестью. Здесь, в парке Йеглю есть множество очень странных мест, начиная от разъеденных эрозией пещер, заканчивая уходящими в горизонт скалами.

2 Белая пустыня Египет Эль-Сахара-эль-Бейда является одной из самых известных египетских достопримечательностей. Наравне с пирамидами и великим сфинксом, она символизирует удивительную самобытность этой страны.

3 Салар де Уюни Боливия Это удивительная соляная пустыня занимает целых 12,106 квадратных километров. Салар де Уюни считается самой большой соляной пустыней в мире. Попасть сюда значит оказаться в новом, странном и удивительном месте.

4 Мраморные пещеры Чили Местечку Cuevas de Marmol уже шесть тысяч лет. Эта величественная пещера с интерьером космического корабля имеет вместо дна озеро, которое окрашивает ее стены удивительными рисунками.

5 Долина Гоблинов США Государственный парк «Долина гоблинов» привлекает посетителей странными грибовидными образованиями песчаника. Долину часто сравнивают с поверхностью Марса.

6 Каньон Волна США Уникальное чудо природы, каньон Волна представляет собой галерею, стены которой выложены из песка и скал.

7 Клилук Канада Оригинальное название водоема — Пятнистое озеро. Вода его содержит высокую концентрацию различных минералов, таких как сульфат магния, кальция и натрия.