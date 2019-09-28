Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)

Геопарк Йеглю Тайвань
Эта местность похожа, одновременно, на соты и свечи, расплавившиеся под собственной тяжестью. Здесь, в парке Йеглю есть множество очень странных мест, начиная от разъеденных эрозией пещер, заканчивая уходящими в горизонт скалами.
Белая пустыня Египет
Эль-Сахара-эль-Бейда является одной из самых известных египетских достопримечательностей. Наравне с пирамидами и великим сфинксом, она символизирует удивительную самобытность этой страны.
Салар де Уюни Боливия
Это удивительная соляная пустыня занимает целых 12,106 квадратных километров. Салар де Уюни считается самой большой соляной пустыней в мире. Попасть сюда значит оказаться в новом, странном и удивительном месте.
Мраморные пещеры Чили
Местечку Cuevas de Marmol уже шесть тысяч лет. Эта величественная пещера с интерьером космического корабля имеет вместо дна озеро, которое окрашивает ее стены удивительными рисунками.
Долина Гоблинов США
Государственный парк «Долина гоблинов» привлекает посетителей странными грибовидными образованиями песчаника. Долину часто сравнивают с поверхностью Марса.
Каньон Волна США
Уникальное чудо природы, каньон Волна представляет собой галерею, стены которой выложены из песка и скал.
Клилук Канада
Оригинальное название водоема — Пятнистое озеро. Вода его содержит высокую концентрацию различных минералов, таких как сульфат магния, кальция и натрия.
Вале да Луа Бразилия
Вале да Луа частенько называют настоящей копией Луны на Земле. Примечательно, что саму долину можно видеть даже из космоса, благодаря кварцу, который усеивает ее дно.