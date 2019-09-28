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Суббота, 28.09.2019
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Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)

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Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)
18:53 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:За миллиарды лет природа научилась создавать самые разные ландшафты.

  • 1

    Геопарк Йеглю Тайвань

    Эта местность похожа, одновременно, на соты и свечи, расплавившиеся под собственной тяжестью. Здесь, в парке Йеглю есть множество очень странных мест, начиная от разъеденных эрозией пещер, заканчивая уходящими в горизонт скалами.

  • 2

    Белая пустыня Египет

    Эль-Сахара-эль-Бейда является одной из самых известных египетских достопримечательностей. Наравне с пирамидами и великим сфинксом, она символизирует удивительную самобытность этой страны.

  • 3

    Салар де Уюни Боливия

    Это удивительная соляная пустыня занимает целых 12,106 квадратных километров. Салар де Уюни считается самой большой соляной пустыней в мире. Попасть сюда значит оказаться в новом, странном и удивительном месте.

  • 4

    Мраморные пещеры Чили

    Местечку Cuevas de Marmol уже шесть тысяч лет. Эта величественная пещера с интерьером космического корабля имеет вместо дна озеро, которое окрашивает ее стены удивительными рисунками.

  • 5

    Долина Гоблинов США

    Государственный парк «Долина гоблинов» привлекает посетителей странными грибовидными образованиями песчаника. Долину часто сравнивают с поверхностью Марса.

  • 6

    Каньон Волна США

    Уникальное чудо природы, каньон Волна представляет собой галерею, стены которой выложены из песка и скал.

  • 7

    Клилук Канада

    Оригинальное название водоема — Пятнистое озеро. Вода его содержит высокую концентрацию различных минералов, таких как сульфат магния, кальция и натрия.

  • 8

    Вале да Луа Бразилия

    Вале да Луа частенько называют настоящей копией Луны на Земле. Примечательно, что саму долину можно видеть даже из космоса, благодаря кварцу, который усеивает ее дно.

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